Ersin Tatar'dan "KKTC'nin adı mı değişiyor?" sorusuna çarpıcı yanıt

1 Mayıs 2025 günü Teknofest'in KKTC'de düzenlediği etkinlikte Türkiye'nin desteğiyle birliğini sürdürmeye devam edeceğini söyleyen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar dikkat çekici bir çıkış yaptı.

TATAR'DAN DİKKAT ÇEKEN YANIT

Tatar'ın bir gazetecinin sorduğu "KKTC'nin isminin Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak değiştirilmesine nasıl karşılık verirsiniz?" sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti.

"KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ OLUR"

"Keşke olabilse" diyerek başladığı yanıtında Tatar şu ifadeleri kullandı; "Bu işin Kuzeyi ve Güneyi kalmadı. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olur. Keşke olabilse benim tek söyleyeceğim artık KKTC'nin mutlak süratte bu iki devlet içerisinde sahip çıkmasıdır. Federasyon defteri kapanmıştır. Dolayısıyla Kuzey'in hükmü düşmüştür. Bak bu önemli olan."