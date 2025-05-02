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Ersin Tatar'dan "KKTC'nin adı mı değişiyor?" sorusuna çarpıcı yanıt

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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bir gazetecinin yönelttiği "KKTC'nin isminin Kıbrıs Türk Devleti olarak değiştirilmesine nasıl karşılık verirsiniz?" sorusuna "Bu işin Kuzeyi ve Güneyi kalmadı. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olur. Keşke olabilse. Federasyon defteri kapanmıştır. Dolayısıyla Kuzey'in hükmü düşmüştür" yanıtını verdi.

1 Mayıs 2025 günü Teknofest'in KKTC'de düzenlediği etkinlikte Türkiye'nin desteğiyle birliğini sürdürmeye devam edeceğini söyleyen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar dikkat çekici bir çıkış yaptı.

TATAR'DAN DİKKAT ÇEKEN YANIT

Tatar'ın bir gazetecinin sorduğu "KKTC'nin isminin Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak değiştirilmesine nasıl karşılık verirsiniz?" sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti.

"KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ OLUR"

"Keşke olabilse" diyerek başladığı yanıtında Tatar şu ifadeleri kullandı; "Bu işin Kuzeyi ve Güneyi kalmadı. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olur. Keşke olabilse benim tek söyleyeceğim artık KKTC'nin mutlak süratte bu iki devlet içerisinde sahip çıkmasıdır. Federasyon defteri kapanmıştır. Dolayısıyla Kuzey'in hükmü düşmüştür. Bak bu önemli olan."

Ersin Tatar'dan
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıekolojixx a:

olmalıda bence Atatürk den sonra 1 tek ecevit başarmıştır Tayyo Tamamını alsında görelim , Medyada Diktatörlük yapmaya benzemiyor Türkiyeye toprak kazandırmak

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Haber YorumlarıMGk:

Bence tamamen Anavatana bağlanmalı il statüsüne geçmelidir

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Haber YorumlarıSüleyman Şanalır:

Kıbrıs Türkiye ye katılmalı böylece Kıbrıs sorunu da ortadan kalkacaktır.

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