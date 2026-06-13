KKTC'de görev süresini tamamlayan öğretmenlere veda resepsiyonu

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde eğitim iş birliği kapsamında görev süresini tamamlayan öğretmenler için veda resepsiyonu düzenlendi.

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasındaki eğitim iş birliği kapsamında 'Yurt Dışı Görevi Sona Eren Öğretmenlere Veda' resepsiyonu düzenlendi. Girne Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu katıldı. Resepsiyonda, 'Bakanlıklar Arası Ortak Kültür Komisyonu' kararıyla KKTC Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda 5 yıllık görevlerini tamamlayan öğretmenlere belge ve plaket takdim edildi.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, öğretmenlerin Türkiye'yi layıkıyla temsil ettiğini vurgulayarak, "Bu sadece öğretmenlik değil, bir misyondur. Türkiye ile KKTC arasındaki deniz tek milleti ayıramaz" ifadelerini kullandı.

KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise öğretmenlerin çocukların eğitimine ve Kıbrıs Türk halkının gelişimine önemli katkı sağladığını belirterek, ailelerini geride bırakıp KKTC'ye gelmelerinin büyük bir özveri olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Mithat Tekçam, öğretmenlerin Türkiye ile KKTC arasında gönül köprüsünü güçlendirdiğini aktardı.

Öğretmenler adına konuşan Neşe Tekin ise öğrencilerin başarılarına tanıklık etmenin meslek hayatlarının en değerli kazanımı olduğunu dile getirdi.

Tören, teşekkür belgeleri ve plaketlerin takdimiyle sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı