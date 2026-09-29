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KKTC'de gemi kazasında 2 kişinin kimliği belirlendi, bir naaşa daha ulaşıldı

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KKTC'de gemi kazasında 2 kişinin kimliği belirlendi, bir naaşa daha ulaşıldı
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KKTC Başbakanı Ünal Üstel, gemi kazasında hafta sonu bulunan 2 kişinin kimliklerinin DNA ile belirlendiğini, bugün bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını açıkladı. Arama çalışmalarının devletin tüm imkanlarıyla sürdüğünü belirten Üstel, hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, gemi kazasının ardından sürdürülen arama çalışmalarında hafta sonu cesetleri bulunan 2 kişinin kimliklerinin belirlendiğini söyleyerek, "Bugün bir kişinin daha naaşına ulaşıldı" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından sürdürülen arama çalışmalarında hafta sonu cesetleri bulunan 2 kişinin kimliklerinin DNA incelemeleri sonucu belirlendiğini açıkladı. Üstel, cesetlerden birinin 5 yaşındaki Mehmet Asaf Biçer'e, diğerinin ise Nihat Pancar'a ait olduğunu bildirdi.

Bugün devam eden arama çalışmalarında bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını kaydeden Üstel, kimlik tespitinin yapılabilmesi amacıyla DNA çalışmalarının başlatıldığını ifade etti. Üstel, arama çalışmalarının devletin tüm imkanları kullanılarak sürdürüldüğünü vurgulayarak, yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi; kayıp yakınlarına sabır ve metanet temennisinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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