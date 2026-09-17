KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile Rum lider Hristodulidis ara bölgede bir araya geldi

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(LEFKOŞA) - KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu öncesinde ara bölgede bir araya geldi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu öncesinde ara bölgede bir araya geldi. İki liderin baş başa görüşmesi saat 11.00'de BM İyi Niyet Misyon Ofisi'nde başladı. Görüşmenin, liderlerin New York'ta düzenlenecek BM Genel Kurulu öncesindeki son yüz yüze teması olması bekleniyor.

Erhürman ile Hristodulidis'in görüşmede güven artırıcı önlemler ve müzakere sürecinde güven ortamının güçlendirilmesini ele alması öngörülüyor. İki liderin 9 Eylül'deki son görüşmesinde yeni güven artırıcı önlemler konusunda uzlaşma sağlanamamıştı. Erhürman'ın görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı'nda açıklama yapması bekleniyor.

Kaynak: ANKA