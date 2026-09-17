Haberler

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile Rum lider Hristodulidis ara bölgede bir araya geldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile Rum lider Hristodulidis ara bölgede bir araya geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman ile Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu öncesinde ara bölgede bir araya geldi.

(LEFKOŞA) - KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu öncesinde ara bölgede bir araya geldi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu öncesinde ara bölgede bir araya geldi. İki liderin baş başa görüşmesi saat 11.00'de BM İyi Niyet Misyon Ofisi'nde başladı. Görüşmenin, liderlerin New York'ta düzenlenecek BM Genel Kurulu öncesindeki son yüz yüze teması olması bekleniyor.

Erhürman ile Hristodulidis'in görüşmede güven artırıcı önlemler ve müzakere sürecinde güven ortamının güçlendirilmesini ele alması öngörülüyor. İki liderin 9 Eylül'deki son görüşmesinde yeni güven artırıcı önlemler konusunda uzlaşma sağlanamamıştı. Erhürman'ın görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı'nda açıklama yapması bekleniyor.

Kaynak: ANKA
Görme engelli akademisyenden vekalet için '2 şahit' istedi! O notere 200 bin TL ceza kesildi

Vekalet için gitti, '2 şahit getir' dediler! Sonu 200 bin TL ceza
ABD'li rapçi Macklemore, Sheeran'ın turnesinden kazandığı gelirin 1 milyon dolarını Filistin'e bağışlayacak

“Özgür Filistin” dedi, turneden çıkarıldı! 1 milyon dolar bağışlayacak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akaryakıtta tarihi eşik! Motorin 100 lirayı aştı

Türkiye'de tarihi eşik! Tabeladaki rakam ilk kez bu seviyeyi görüyor
Demet Akalın'a konserinde taciz şoku: Her tarafımı elledi ya

Ünlü şarkıcı konserinde kabusu yaşadı: Her tarafımı elledi ya
18 ilde idare mahkemeleri için yeni karar! Bölge dereceleri değişti

18 ilde idare mahkemeleri için yeni karar
MSB'den Yunanistan'a Meis uyarısı! 'Müsamaha göstermeyeceğiz'

MSB'den komşuya son uyarı! "Müsamaha göstermeyeceğiz"
Kadir İnanır'ın 28 mirasçısına soğuk duş

Kadir İnanır'ın 28 mirasçısı şokta

Kurtlar Vadisi'ndeki 'Muhsin Yazıcıoğlu' detayı yeniden gündem oldu

Vadi'deki "Muhsin Yazıcıoğlu" detayı yeniden gündem oldu
13 yaşındaki kız çocuğu için 14 saat yol gitti! Evde polise yakalandı

Sapığa bak sen! Kız çocuğuyla buluşmak için eve girdi, olanlar oldu