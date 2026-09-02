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KKTC Başbakanı Üstel: Alabora olan geminin 550 metre derinlikte olduğu değerlendiriliyor

KKTC Başbakanı Üstel: Alabora olan geminin 550 metre derinlikte olduğu değerlendiriliyor
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KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında alabora olan geminin 550 metre derinlikte tespit edildiğini, bölgenin görüntülenmesi için çalışmaların sürdüğünü ve akşam saatlerine doğru belli bir aşamaya ulaşılmasının beklendiğini açıkladı.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, alabora olan gemi olduğu değerlendirilen cismin 550 metre derinlikte tespit edildiğini belirterek, "Akşam saatlerine doğru çalışmaların belli bir aşamaya ulaşması bekleniyor" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin açıklamada bulundu. Üstel, alabora olan gemi olduğu değerlendirilen cismin 550 metre derinlikte tespit edildiğini belirterek, bölgenin görüntülenmesine yönelik faaliyetlerin sürdüğünü bildirdi. Derinlik ve deniz koşullarının operasyonları zorlaştırdığını söyleyen Üstel, "Ekipler büyük bir özveriyle görev yapıyor. Akşam saatlerine doğru çalışmaların belli bir aşamaya ulaşması bekleniyor. Bu süreçte aileler ve kamuoyunu yeniden bilgilendirilecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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