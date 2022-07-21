Kızıldeniz'in göbeğinde keşfedilen delik tüyler ürpertti: İçine gireni saniyesinde öldürüyor
Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Kızıldeniz'de araştırma gerçekleştiren Miami Üniversitesi'nden bilim insanları tarafından çok önemli bir keşif yapıldı. Bilim insanları, denizin dibinde içine giren her şeyi saniyeler içerisinde öldüren bir delik buldu.
Bilim insanları dünya genelindeki araştırmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bilim insanları tarafından yapılan ilginç keşiflere bir yenisi daha eklendi.
MİAMİ ÜNİVERSİTESİ'NE BAĞLI EKİP BULDU
ABD'nin Miami Üniversitesi'nden Profesör Sam Purkis'in başında olan ekip tarafından Kızıldeniz'de gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda koca bir delik bulundu. Ancak bilim insanları deliğin normal olmadığını ve içerisine giren canlıları saniyeler içerisinde öldürdüğünü tespit etti.
İÇİNDE HİDROJEN SÜLFÜR OLABİLİR
Bilim insanları bu sudaki tuz seviyesinin yeterli olmayacağını, bunun da hidrojen sülfür gibi toksik kimyasalların barınmasına neden olabileceğini ifade etti. Bu kimyasalların da canlıları öldürdüğü biliniyor.
İşte keşfedilen delik: