Kız arkadaşına, müstakbel kayınpederinin tabutunun başında evlilik teklif etti

Güney Afrika'da kız arkadaşının cenaze töreninde babasının tabutunun önünde evlenme teklif eden büyük tepki çekti.

Tiktok kullanıcısı M.Mojela isimli adam, babasının tabutu önünde göz yaşları içinde kız arkadaşına diz çökerek evlilik teklifi ettiği ana ait videoyu Tiktok hesabından paylaştı.

çoğu takipçisi Mejola'yı sırf takip kazanmak ve videosunu izlettirmek için kız arkadaşının acısında faydalanmaya çalışmakla suçlayıp hakarete varan tepkilede bulundu.

Yüzüğü parmağına takmayı kabul eden kadının evlilik teklifine ne cevap verdiği bilinmiyor.

Mojela, kız arkadaşına evlilik teklifi etmeden önce mikrofonda konuşma yaptı. Törende bulunan bazı kişiler kendini işaretle uyarmaya çalışmasına rağmen Mojela, kız arkadaşının önünde diz çöküp evlenme teklif etti. Doğrulanmamış iddialara göre ise Mojela'nın papaz olduğu cenaze törenini kendisinin düzenledi ve kız arkadaşını teselli etmek için evlenme teklif etti.