Kıskançlık cinayeti! Ukraynalı mülteci kadın ve asker sevgilisini yataklarında katletti

Güncelleme:
Kuzey Carolina'da 14 Şubat sabahı, Ukraynalı mülteci Kateryna Tovmash ve asker sevgilisi Matthew Wade, Tovmash'ın kıskanç eski erkek arkadaşı tarafından yatakta vurularak öldürüldü; zanlı Ohio'da yakalanarak iki cinayet ve izinsiz girme suçlamalarıyla tutuklandı.

  • Ukraynalı mülteci Kateryna Tovmash ve ABD Ordusu askeri Matthew Wade, 14 Şubat 2026'da Kuzey Carolina'da evlerinde yatakta vurularak öldürüldü.
  • Zanlı Caleb Fosnaugh, Ohio'dan yaklaşık 800 kilometre yol kat ederek Tovmash'ın evine izinsiz girdi ve çifti öldürdü.
  • Caleb Fosnaugh, iki cinayet ve izinsiz girme suçlamalarıyla tutuklandı.

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde, Ukraynalı mülteci bir kadın ile sevgilisi, eski erkek arkadaşının saldırısında yaşamını yitirdi. Olay, Sevgililer Günü sabahı çiftin evinde meydana geldi.

YATAKLARINDA ÖLDÜRÜLDÜLER

Sevgililer Günü olarak bilinen 14 Şubat 2026 sabahı, 21 yaşındaki Ukraynalı mülteci Kateryna Tovmash ve 28 yaşındaki ABD Ordusu askerî personel Matthew Wade, Tovmash'ın Woodlake, Kuzey Carolina'daki evinde yatakta vurularak öldürüldü.

CİNAYET İÇİN 800 KİLOMETRE GİTMİŞ

Zanlının Tovmash'ın kıskanç eski erkek arkadaşı 25 yaşındaki Caleb Fosnaugh olduğu iddia edildi. Fosnaugh'un saldırı için Ohio'daki evinden yaklaşık 500 mil (yaklaşık 800 kilometre) yol kat ettiği ve Tovmash'ın evine izinsiz girerek olayın yaşandığı belirtildi.

Kıskançlık cinayeti! Ukraynalı mülteci kadın ve asker sevgilisini yataklarında katlettiCaleb Fosnaugh

Polis ve Moore County Şerif Ofisi açıklamasına göre, fosnaugh'un Tovmash'ın evine girip genç kadının küçük kardeşlerinden birini zorla uyandırdığı, ardından hem Tovmash'ı hem de Wade'i yataktayken vurarak öldürdüğü kaydedildi.

SALDIRGAN GÖZALTINDA ALINDI

Katliamın ardından zanlının kaçtığı, polis tarafından "silahlı ve tehlikeli" olarak arandığı duyuruldu. Daha sonra Fosnaugh Ohio'da gözaltına alındı ve iki adet cinayet ve izinsiz girme suçlamasıyla tutuklandı. Tovmash ile ailesi, savaştan kaçıp ABD'ye sığınmıştı; Moore County yetkilileri trajik olayın ardından adalet arayışını sürdürüyor. Çiftin yakınları, Tovmash'ın cenaze masrafları için GoFundMe üzerinden yardım kampanyası başlattı.

Erdem Aksoy
