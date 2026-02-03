Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!

Güney Kore'de yaşanan olay, adeta bir film sahnesini aratmıyor. 58 yaşındaki bir kadın, sarhoş olan 50 yaşındaki kocasının cinsel organını kesip tuvalete attı. Ancak koca, mahkemeye başvurarak eşine hafif davranılmasını istedi.

Olay, Ağustos 2024'te Ganghwa Adası'ndaki Hwado-myeon bölgesinde bir kafede meydana geldi. Mahkeme kayıtlarına göre, koca kafede yalnız içki içerken uyuyakalmıştı. Kadın, kocasının kendisini aldattığından şüphelenerek dehşet verici bir plan yaptı.

Kadının 40 yaşındaki damadı da işin içinde yer aldı. Kafeye girerek kocayı ip ve bantla bağladı. Daha sonra kadın, kocasına yaklaşık 50 bıçak darbesiyle saldırdı ve keskin bir aletle penisini kesti. Kadın, kopan cinsel organı kafedeki tuvalete atarak cerrahi olarak tekrar dikilmesini imkânsız hâle getirdi.

Mağdur, acil servisler tarafından hastaneye kaldırıldı ve ameliyat geçirdi. Hayatta kalmayı başardı, ancak hem fiziksel hem de psikolojik olarak ciddi şekilde yaralandı.

Olayın ardından koca, eşine karşı uzlaşma sağladı ve mahkemeden merhamet istedi. Mahkeme, bu talebi göz önünde bulundurarak kadını 7 yıl hapis, damadı B'yi ise 4 yıl hapis cezasına çarptırdı. İkili, Ocak ayında Incheon Bölge Mahkemesi'ne ayrı ayrı çıkarıldı.

Polis yetkilileri, kadının saldırıyı önceden planladığını ve kızını kocasını izlemek için kullandığını açıkladı. Çiftin kızı, babasını yasadışı şekilde GPS ile takip ettirdiği için 3 milyon KRW (yaklaşık 1.514 £) para cezasına çarptırıldı.