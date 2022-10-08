Kırım'da dev patlama anından sonra ilk görüntüler! Köprü sular altında kaldı

Rusya'nın 2018'de yaptığı Kırım Köprüsü, bu sabah yapılan sabotaj ile patlatıldı. Köprünün üstü patlamanın ardından ilk defa görüntülendi. Videolarda köprünün bir bölümü suyun altında kalırken diğer bölümde ise yanan petrol tankerleri görünüyor.

Ukrayna- Rusya Savaşı,bugün gerçekleşen Kırım Köprüsü'ne yapılan saldırı ile yeni bir safhaya taşındı. Kırım ve Rusya anakarasını birbirine bağlayan köprü patlamanın ardından görüntülendi.

KÖPRÜ SULAR ALTINDA

Kırım Köprüsü'nde meydana gelen patlama vatandaşlar tarafından köprüyü görüntüledi. Görüntülerde meydana gelen patlamanın büyüklüğü gözler önüne serilirken, köprünün bir tarafının sular altında kaldığı görülüyor. Diğer tarafta ise petrol tankerlerinin yandığı görüntülendi.

KIRIM'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Kırım Parlamentosu'nun sözde Başkanı Vladimir Konstantinov yaptığı açıklamada, "Ukraynalı vandallar kanlı elleriyle Kırım Köprüsüne ulaşmayı başardı. Şimdi gurur duyacakları bir şey var artık; 23 yıllık yönetimleri boyunca Kırım'da dikkate değer bir şey inşa edemediler, ancak Rus köprüsünün tuvaline zarar vermeyi başardılar. Kiev rejiminin ve Ukrayna devletinin özü budur. Yapabildikleri tek şey ölüm ve yıkım" ifadelerini kullandı.

RUS YETKİLİLER OLAY YERİNDE

Rus devlet medyası TASS'ın bildirdiğine göre, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı başkanları şu anda olay yerinde incelemelerde bulunuyor. Kırım sözde Başkanı Sergey Aksenov, büyük bir patlamanın ardından "köprünün Krasnodar'dan Kerç'e kadar olan kısmının yol yatağının iki karışının çöktüğünü" söyledi.