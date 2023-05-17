Kırgızistan Cumhurbaşkanı Xi'an'a geldi
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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Çin-Orta Asya Zirvesi'ne katılmak üzere Shaanxi eyaletinin Xi'an kentine geldi.
Xİ'AN, 17 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin Xi'an kentine gelen Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, 17 Mayıs 2023.
Caparov, 18-19 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan Çin-Orta Asya Zirvesi'ne katılmak üzere Çarşamba günü öğleden sonra Xi'an kentine ulaştı. (Fotoğraf: Li Yibo/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Dünya