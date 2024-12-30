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Kim Jong-un, boşanan çiftleri çalışma kamplarına gönderme emri verdi

Kim Jong-un, boşanan çiftleri çalışma kamplarına gönderme emri verdi
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, boşanan çiftlerin 'suçlarının kefaretini ödemeleri' için çalışma kamplarına gönderilmelerini emretti. Boşanmanın 'sosyalizm karşıtı' bir eylem olarak görülmesi nedeniyle, boşanan çiftlerin altı aya kadar kampta çalışmalarını istiyor. Yeni uygulamayla, boşanma kararı kesinleştikten sonra her iki eş de hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Diktatör Kim Jong-un, boşanan çiftlerin "suçlarının kefaretini ödemeleri" için çalışma kamplarına gönderilmelerini emretti.

Kuzey Koreli lider, boşanmanın "sosyalizm karşıtı" bir eylem olarak görülmesi nedeniyle, boşanan çiftlerin altı aya kadar kampta çalışmalarını istiyor. Ülkedeki bir kaynağın açıklamasına göre, yakın zamana kadar sadece boşanma talebinde bulunan eş cezalandırılıyordu ve bu, fiziksel şiddete maruz kalan eşler için bile geçerliydi.

Ancak yeni uygulamayla, boşanma kararı kesinleştikten sonra her iki eş de hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Kuzey Kore'nin kuzeyindeki Ryanggang eyaletinden bir vatandaş RFA haber sitesine yaptığı açıklamada, "Kimjongsuk İlçe Halk Mahkemesi'ne gittiğimde 12 kişiye boşanma kararı verildiğini gördüm. Karar açıklanır açıklanmaz, hepsi ilçe çalışma eğitim kampına gönderildi" dedi.

Aynı kaynak, 2020'den bu yana boşanmaların hızla arttığını belirtti.

COVID-19 salgınının başlamasıyla birlikte ülke tamamen karantinaya alınmış ve çoğu aile geçimini sağlamakta büyük zorluklar yaşamıştı. Kötüleşen ekonomik koşullar birçok evliliğin sonlanmasına neden oldu.

Hükümet, bu çalkantılı dönemde evli çiftlerin ayrılmasını önlemek için boşananları cezalandırmaya başladı.

Geçen yıl ise devlet, özellikle kadınların boşanmasını engellemek amacıyla bir eğitim kampanyası başlattı.

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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