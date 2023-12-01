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Kilis'te Filistin'e Yardım Etkinliği Düzenlendi

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Kilis'te İsrail'in saldırılandan zarar gören Filistinliler için destek amacıyla yardım etkinliği düzenlendi. Türkiye Diyanet Vakfı Kilis Şubesi ve İl Müftülüğü tarafından organize edilen etkinliğe Kilis Valisi, Belediye Başkanı, Cumhuriyet Başsavcısı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Giyim ve gıda satışlarından elde edilen gelir Filistin'e gönderilecek.

Kilis'te İsrail'in saldırılandan zarar gören Filistinliler için destek amacıyla yardım etkinliği düzenlendi.

Türkiye Diyanet Vakfı Kilis Şubesi ve İl Müftülüğü'nce Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen yardım açılışını Kilis Valisi Tahir Şahin, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, Kilis İl Müftüsü Alaettin Bozkurt, ve çok sayıda vatandaşlar katıldı. Açılan stantlarda giyim ve gıda satışlarından elde edilen gelir Filistin'e gönderilecek. Yardım etkinliği 2 gün süre ile devam edecek. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

Filistin İsrail Kilis Dünya Haberler

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