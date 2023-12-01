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Kilis'te Filistin'e Yardım Etkinliği Düzenlendi

1 Aralık 2023 12:17 Son Güncelleme: 12:18 Abone Ol

Kilis'te İsrail'in saldırılandan zarar gören Filistinliler için destek amacıyla yardım etkinliği düzenlendi. Türkiye Diyanet Vakfı Kilis Şubesi ve İl Müftülüğü tarafından organize edilen etkinliğe Kilis Valisi, Belediye Başkanı, Cumhuriyet Başsavcısı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Giyim ve gıda satışlarından elde edilen gelir Filistin'e gönderilecek.