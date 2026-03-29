Kilis'te aileler kayıp yakınları için yürüdü

Güncelleme:
Kilis'te, yaklaşık bir yıl önce Suriye'ye malzeme götürdükleri sırada kaybolan Ökkeş Kemal Özpolat ve Duran Sağlam'ın yakınları, aile fertlerinin akıbetlerinin belirlenmesi için yürüyüş düzenleyerek yetkililere çağrıda bulundu. Ailelerin, yarın Kilis Valisi Ömer Kalaylı ile bir araya gelmesi bekleniyor.

AKIBETLERİNİ BİR AN ÖNCE ORTAYA ÇIKARILMASINI TALEP ETTİLER

Millet Bahçesi'nde bir araya gelen aile yakınları, buradan Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Ellerinde pankartlarla yürüyen grup, kayıp yakınlarının akıbetinin bir an önce ortaya çıkarılmasını istedi.

Aileler adına yapılan açıklamada, aradan geçen zamana rağmen somut bir gelişme yaşanmadığı belirtilerek, devletin konuyla ilgili daha etkin adımlar atması talep edildi.

VALİ KALAYLI İLE GÖRÜŞECEKLER

Kilis Valisi Ömer Kalaylı ile görüşmek istediklerini ifade eden aile yakınları, Abdullah Alpdağ'ın girişimleri sonucu yarın bir görüşme gerçekleştireceklerini bildirdi. Aileler, sürece gösterdiği duyarlılık nedeniyle Alpdağ'a teşekkür etti.

Alpdağ ise konunun takipçisi olacağını belirterek, ailelerin sesinin duyurulması için destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

İran misilleme saldırısında İsrail'in kimya fabrikasını vurdu

İsrail'in en büyük şehirlerinden dumanlar yükseliyor!
Bakanlık yeni sistemi devreye aldı! Radar noktaları artık haritada görülebilecek

Sürücüler isyan etti, bakanlık yeni sistemi devreye aldı
KYK yurdunda mide bulandıran olay! Yangın merdiveninden girip...

KYK yurdunda mide bulandıran olay! Yangın merdiveninden girip...
İran, ABD'ye ait 700 milyon dolarlık casus uçağını havaya uçurdu

Savaşın seyrini değiştirecek görüntü
Annesini darbederken kendisine engel olmak isteyen eşini bıçaklayarak öldürdü

Annesini darbederken kendisine engel olmak isteyen eşini öldürdü
Erzurum'da bir kişi eczaneye saldırdı, yakmak istedi

Eczaneye saldırıp, kundaklamak isteyen kişinin kimliği şok etti
KYK yurdunda mide bulandıran olay! Yangın merdiveninden girip...

KYK yurdunda mide bulandıran olay! Yangın merdiveninden girip...
İran: ABD müzakerelerden söz ediyor ancak gizlice bir kara saldırısı planlıyor

İran, ABD'nin gizli planını ifşa etti
Kante'nin Fenerbahçe'ye ikna olma sebebi ortaya çıktı

Fenerbahçe'ye ikna olma sebebi çok tartışılacak cinsten