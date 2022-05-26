Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye NATO yanıtı: Türkiye'deki ABD askeri tesislerini kapatmayı Meclis'e getirsinler, kabul ederiz - Haberler

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Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye NATO yanıtı: Türkiye'deki ABD askeri tesislerini kapatmayı Meclis'e getirsinler, kabul ederiz

Haberler.com - Emre İliksiz - Dünya
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Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye NATO yanıtı: Türkiye'deki ABD askeri tesislerini kapatmayı Meclis'e getirsinler, kabul ederiz

CHP lideri Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "NATO'dan ayrılmak bir tercih olarak gündeme alınmalı" çıkışına yanıt verdi. NATO'nun Türkiye için gerekli olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Ancak iktidar olarak ne kadar samimiler görmek isterim. ABD Yunanistan'ı üslerle doldurdu. Hedefleri net. Türkiye'deki ABD askeri tesislerini kapamayı getirsinler Meclis'e, Kuvayi Milliye ruhuyla destekleyeceğiz. Biz neoliberalizme karşı olduğumuz kadar toprağımızda yabancı askere de karşıyız." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmasında, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurularıyla ilgili açıklamalarda bulunarak, "Türkiye çaresiz değildir. Eğer şartlar içinden çıkılmaz hale bürünürse NATO'dan ayrılmak bile alternatif bir tercih olarak gündeme alınmalıdır. NATO ile var olmadık NATO'suz da yok olmayız" ifadelerini kullandı.

"ABD TESİSLERİNİ KAPATMAYI KABUL EDERİZ"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bahçeli'nin sözlerine yanıt olarak sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Paylaşımında Kılıçdaroğlu, "Bahçeli de NATO'dan çıkmayı önermiş. NATO, Türkiye için gereklidir ancak iktidar olarak ne kadar samimiler görmek isterim. ABD Yunanistan'ı üslerle doldurdu. Hedefleri net. Türkiye'deki ABD askeri tesislerini kapamayı getirsinler Meclis'e, Kuvayi Milliye ruhuyla destekleyeceğiz." ifadelerine yer verdi.

"TOPRAĞIMIZDA YABANCI ASKERE KARŞIYIZ"

Açıklamalarının devamında Kılıçdaroğlu, "Biz neoliberalizme karşı olduğumuz kadar toprağımızda yabancı askere de karşıyız. Gerekeni yapmaya hazırız. Peki siz hazır mısınız iktidar sahipleri? Bu da sizin samimiyetinizin turnusol kağıdı olsun. CHP hazırdır, bekliyoruz." dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye NATO yanıtı: Türkiye'deki ABD askeri tesislerini kapatmayı Meclis'e getirsinler, kabul ederiz

Haberler.com / Emre İliksiz - Dünya

Kılıçdaroğlu, Zelenski, Nato, Dünya, Güncel, Haberler

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