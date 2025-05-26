Kilauea Yanardağı Yeniden Lav Püskürttü

Kilauea Yanardağı Yeniden Lav Püskürttü
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Hawaii'deki Kilauea Yanardağı, 300 metre yüksekliğe kadar lav püskürterek tekrar faaliyete geçti. Ziyaretçiler için güvenlik uyarıları yapıldı.

DÜNYANIN en aktif yanardağlarından Hawaii'deki Kilauea Yanardağı yeniden lav püskürttü.

Hawaii Volkan Gözlemevi'nden yapılan yazılı açıklamada, yanardağın 300 metreye kadar lav püskürttüğü ve gökyüzüne dumanların yükseldiği bildirildi. Açıklamada, yanardağdaki faaliyetin Hawaii Volkanları Ulusal Parkı içindeki zirve kraterinde gerçekleştiği vurgulanırken, ulusal parkta ziyaretçilere güvenlik için kapalı alanlardan uzak durmaları ve zararlı gazlara karşı dikkatli olmaları uyarısı yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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