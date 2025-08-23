Kilauea Yanardağı 31. Kez Patladı

DÜNYANIN en aktif yanardağlarından Hawaii'deki Kilauea Yanardağı, aralık ayından bu yana 31'inci kez patlayarak, lav püskürttü.

ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı'nda, 23 Aralık'tan bu yana 31'inci kez patlama meydana geldiği bildirildi. Patlama sonucu yanardağın 30 metreye kadar lav püskürttüğü kaydedildi.