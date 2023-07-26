KİK Genel Sekreteri ve Çin Büyükelçisi bölgesel ve uluslararası meseleleri görüştü

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, Çin'in Riyad Büyükelçisi Chen Weiqing ile bölgesel ve uluslararası meseleleri ele aldı. İkili, Çin-Arap Ülkeleri Zirvesi'nin sonuçlarını değerlendirdi ve serbest ticaret anlaşması müzakerelerine ilişkin konuları ele aldı.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, Çin'in Riyad Büyükelçisi Chen Weiqing ile bölgesel ve uluslararası meseleleri ele aldı.

Konseyden yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Sekreter Budeyvi, Büyükelçi Chen ile KİK'in Riyad'daki merkezinde görüştü.

Budeyvi, Çinli Büyükelçi ile Riyad'da Aralık 2022'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in katılımıyla düzenlenen Çin-Arap Ülkeleri Zirvesi'nin kapanış bildirisinin sonuçlarını görüştü.

Genel Sekreter Budeyvi ve Büyükelçi Chen, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile ortak meseleleri ele aldı ve KİK üyesi ülkeler ile Pekin yönetimi arasında serbest ticaret anlaşmasına ilişkin müzakerelere değindi.

Chen, Çin'in ortak zirvelerin sonuçlarını uygulamaya ve iki ülke ilişkilerini yeni seviyelere yükseltmek için Suudi Arabistan ile çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

Çin'in başlıca ham petrol ve doğal tedarikçisi olan Körfez ülkeleriyle Çin arasındaki iş birliği gelişim gösteriyor.

Suudi Arabistan'da 9 Aralık'ta düzenlenen Çin-Arap Ülkeleri Zirvesi'nin ardından yayınlanan "Riyad Bildirisi"nde Çin ile Arap ülkeleri arasında farklı alanlarda işbirliğini derinleştirme ve stratejik ortaklığı pekiştirme konusunda görüş birliği sağlanmıştı.

Bildiride, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi ve "Kuşak ve Yol Girişimi"ne ortak olunmasının önemi vurgulanmış ve bunun umut vadeden fırsatlar doğuracağı ifade edilmişti.