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KİK, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıyı kınadı

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Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıyı şiddetle kınayarak, 'bu çirkin eylemlerin din düşmanlığını ve aşırılığı yansıttığını' belirtti. KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, Danimarka'daki Irak Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılması nedeniyle yazılı açıklama yayımladı.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıyı şiddetle kınayarak, "bu çirkin eylemlerin din düşmanlığını ve aşırılığı yansıttığını" belirtti.

KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, Danimarka'daki Irak Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılması nedeniyle yazılı açıklama yayımladı.

Kur'an'a yapılan saldırıyı şiddetle kınayan Budeyvi, açıklamasında, "Bu tür çirkin ve sorumsuzca eylemlerin devam etmesi, din düşmanlığını ve aşırılığı yansıtmaktadır." ifadesine yer verdi.

Budeyvi, Danimarka'dan acilen harekete geçmesini ve dinleri koruma altına alan uluslararası yasalar ve normlar gereğince bu marjinal gruplardan hesap sorulmasını istedi.

Danimarka'daki İslam karşıtı ve aşırı milliyetçi "Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler)" isimli marjinal grubun üyeleri 21 Temmuz'da Irak'ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

İslam karşıtı pankart açan ve İslam'a hakaret içeren sloganlar atan grup üyeleri, Irak bayrağını ve Kur'an-ı Kerim'i yere atarak üzerine basmıştı.

Kaynak: AA / Hussameldin Abdelgadir Salih Mohamed - Dünya

Körfez İşbirliği Konseyi Danimarka Irak Dünya Haberler

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