Kiev'e saldırıların arkasında yine aynı ülkenin silahları var! Başkente İran İHA'ları bomba yağdırdı

Rusya, bu sabah saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e tekrar saldırı düzenledi. İlk belirlemelere göre saldırılar İran yapımı kamikaze drone'lar ile gerçekleştirildi. Geçtiğimiz günlerde Kiev'e yapılan saldırıların ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ''İran yapımı insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlendi'' demişti. İran önümüzdeki süreçte Rusya'ya drone'ların yanında, balistik füze ve 300 ve 700 kilometre menzilli Fateh-110 ve Zülfikar füzeleri göndermeye hazırlanıyor.

Ukrayna- Rusya Savaşı'nda Kırım Köprüsü'nün patlatılmasının ardından tansiyon yükselmişti. Putin intikam planlarının hedefine başkent Kiev'i koyarken saldırılar için İran yapımı kamikaze drone'ları kullanıyor. Son saldırının da arkasından yine aynı silahlar çıktı.

İRAN YAPIMI DRON'LARLA SALDIRDILAR

Kiev bu sabah da bomba sesleriyle güne başlarken, Kiev Belediye Başkanı Vitaly Kliçko sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkentin Şevçenski bölgesinde iki ayrı patlama yaşandığını söyledi. Saldırıların İran yapımı kamikaze drone'ları le gerçekleştirildi. Rusya 10 Ekim'den bu yana Kiev'e düzenlediği saldırılarda aynı İHA'ları kullanıyor.

''İRAN YAPIMI İHA'LAR KULLANILDI''

Zelenski 10 Ekim'de Kiev'e yapılan saldırılardan sonra yaptığı açıklamada, "Harkiv, Donbas şehirlerine, Ukrayna'nın diğer şehirlerine de saldırılar oldu. İran yapımı insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlendi. Terör, cezalandırılması gereken bir suçtur" ifadelerini kullanmıştı.

İRAN RUSYA'YA FÜZE DE VERECEK

Öte yandan füze cephaneliğinin az kaldığı düşünülen Rusya'ya İran yeni silahlar gönderecek. Yeni silahların içerisinde balistik füze ve 300 ve 700 kilometre menzilli Fateh-110 ve Zülfikar füzelerin olduğu belirtiliyor.