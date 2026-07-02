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Kiev Belediye Başkanı Kliçko: Kent hava saldırısı altında

Kiev Belediye Başkanı Kliçko: Kent hava saldırısı altında
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Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Rus ordusunun gece yarısından itibaren kente füze ve SİHA'larla saldırı düzenlediğini, bazı binaların hasar gördüğünü açıkladı.

UKRAYNA'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, "Rus ordusu gece yarısından itibaren kente yönelik hava saldırısını sürdürüyor" dedi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Kiev'e gece yarısından itibaren saldırı düzenlemeye başladığını duyurdu. Kente füze ve silahlı insansız hava araçlarının ( Siha ) fırlatıldığını belirten Kliçko, Kiev'in farklı semtlerindeki evler ve binaların hasar gördüğünü bildirdi.

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada ise başta Kiev olmak üzere ülkenin farklı bölgelerine yönelik füze ve SİHA saldırılarının sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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