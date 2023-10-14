Kıbrıs Barış Harekatı gazisi Ömer Güner toprağa verildi
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Kütahya'da tedavi gördüğü hastanede 71 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs Barış Harekatı gazisi Ömer Güner'in cenazesi toprağa verildi. Güner'in naaşı, Nizamiye Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Kütahya Şehir Mezarlığı'na defnedildi.
Kütahya'da tedavi gördüğü hastanede 71 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs Barış Harekatı gazisi Ömer Güner'in cenazesi toprağa verildi.
Çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren Güner'in Türk bayrağına sarılı tabutu, ikamet ettiği mahalleye getirildi.
Güner'in naaşı, Nizamiye Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Kütahya Şehir Mezarlığı'na defnedildi.
Törene, gazinin yakınları, Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.