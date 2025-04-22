Keşmir'de Turistlere Saldırı: Hayatını Kaybedenler Olabilir

(ANKARA) - Hindistan yönetimindeki Keşmir eyaletinde silahlı bir grup, bir turist kafilesine ateş açtı; bazı turistlerin hayatını kaybetmiş olmasından endişe edilirken, henüz duruma ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Hindistan polisi, bugün Keşmir'in turistik kasabası Pahalgam'a yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Baisaran yaylasını ziyaret eden turistlere ateş açıldı. Turistlerin saldırı sırasında kurşunlarla yaralandığını bildirdi.

Eyalet Başkanı Ömer Abdullah, sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Bu saldırı, son yıllarda sivillere yönelik gördüğümüz olaylardan çok daha büyük. Can kaybı hala netleştiriliyor, bu nedenle o detaylara girmek istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Hindistan basınına göre, saldırının sorumluluğunu henüz hiçbir grup üstlenmezken, polis, saldırıdan Hindistan yönetimine karşı savaşan silahlı grupları sorumlu tuttu. Güvenlik güçleri saldırganları yakalamak için operasyon başlatırken, yaralılar hastanelere sevk edildi.

Bu saldırı, bu ayın başlarında güvenlik güçleri ile kimliği belirsiz saldırganlar arasında yaşanan ve dördü güvenlik görevlisi olmak üzere altı kişinin hayatını kaybettiği çatışmaların ardından gerçekleşti.

Son yıllarda Keşmir'de turistleri hedef alan saldırılar nadiren yaşanıyordu. En son saldırı, haziran ayında bazı militanların, Hindu hacıları taşıyan bir otobüse saldırarak, aracı derin bir uçuruma sürüklemesi sonucu en az dokuz kişinin hayatını kaybettiği olay olarak kayda geçmişti.

Keşmir, yaklaşık altı yıl önce Hindistan hükümetinin bölgenin yarı özerk statüsünü kaldırmasından bu yana yoğun bir askeri baskı altında bulunuyor. Nükleer silahlara sahip komşu ülke olan Hindistan ve Pakistan arasında Keşmir'e ilişkin yaşanan anlaşmazlığın hala sürdüğü biliniyor. Buna göre, bölgenin güney kısmı olan Keşmir'i Hindistan yönetirken; kuzeyi Pakistan'ın kontrolünde. Müslüman çoğunluğa sahip Hindistan yönetimindeki Keşmir'de birçok muhalif, Pakistan'a katılma ya da bağımsız bir devlet kurma fikrini destekliyor.

Hindistan ise, Keşmir'deki isyanın Pakistan tarafından desteklendiğini savunuyor. Ancak Pakistan, bu suçlamayı reddederken; çok sayıda Keşmirli, bu hareketi, "meşru bir özgürlük mücadelesi" olarak görüyor.