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Keşmir'de Terör Saldırısı: 5 Turist Hayatını Kaybetti

Keşmir'de Terör Saldırısı: 5 Turist Hayatını Kaybetti
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Hindistan'ın Keşmir bölgesinde bir grup turiste düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti. Başbakan Narendra Modi, saldırıyı kınayarak terörle mücadele kararlılıklarına dikkat çekti.

HİNDİSTAN'ın Keşmir bölgesinde gerçekleşen silahlı saldırıda 5 turistin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hindistan'ın Keşmir bölgesinde silahlı kişiler, bölgedeki bir grup turiste ateş açtı. Yerel polis bugün Keşmir'deki tatil beldesi Pahalgam'a yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Baisaran bölgesini ziyaret eden turistlere düzenlenen 'terör saldırısı' sonucunda 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Keşmir Başbakanı Ömer Abdullah, sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Bu saldırı, son yıllarda sivillere yönelik gördüğümüz her şeyden çok daha büyük" ifadelerini kullandı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, bölgedeki terör saldırısını şiddetle kınadığını belirterek, "Pahalgam'daki terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Sevdiklerini kaybedenlere başsağlığı diliyorum. Yaralıların en kısa sürede iyileşmesini umuyorum. Etkilenenlere mümkün olan tüm yardım sağlanıyor. Bu iğrenç eylemin arkasındakiler adalete teslim edilecekler... bağışlanmayacaklar! Kötü gündemleri asla başarılı olmayacak. Terörle mücadele kararlılığımız sarsılmaz ve daha da güçlenecek" dedi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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