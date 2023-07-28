Kerbela'da Şehit Edilen Hazreti Hüseyin ve Yakınları Anıldı

Kerbela'da şehit edilen Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yakınları, Küçükçekmece'de düzenlenen Evrensel Aşura Matem Merasimi ile anıldı. Programda konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Hazreti Hüseyin'in yolunun hakkın, hukukun, özgürlüğün, adaletin ve erdemin yolunu temsil ettiğini belirtti. Tören, gözyaşları ve ağıtlarla Kerbela şehitlerini anma ve dualarla sona erdi.

Kerbela'da şehit edilen Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yakınları matemin 1384. yılında Küçükçekmece'de düzenlenen "Evrensel Aşura Matem Merasimi" ile anıldı.

Caferilik İnancını Tanıtma Araştırma ve Eğitim Derneği (CAFERİDER) tarafından Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen "Evrensel Aşura Matem Merasimi", Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Türkiye-Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve beraberindeki 72 kişinin, Muharrem Ayı'nın onuncu günü olan aşure gününde katledildiklerini söyledi.

Bu elim olayın asırlardır ve Allah'a ve Resulüne iman eden bütün müminleri derinden yaraladığını ifade eden Ayrım, şunları söyledi:

"Hazreti Hüseyin, tüm müminlerin kalbinde taht kurmuştur. Ona ve yakınlarına bu zulmü reva gören Yezid ve yandaşları da tarih ve vicdanlara mahkum edilmiştir. Hiç kuşkusuz Hazreti Hüseyin'in yolu, dedesi Resulullahın yoludur. O yol haksızlığın, zulmün karşısında durmaktır. O yol hakkın, hukukun, özgürlüğün, adaletin, refahın, söze sadık kalmanın ve erdemin yoludur."

Ayrım, Hazreti Hüseyin'i sevmenin uğrunda canını feda ettiği değerlere sahip çıkmak olduğunu ifade ederek, "Öyleyse geliniz. Aynı imanı, acıyı ve özlemi taşıyan kalplerimizi birleştirelim. Yüreğimize imam Hüseyin'i alalım." dedi.

Kerbela şehitleri gözyaşları ve ağıtlarla anıldı

Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe de, üzerinden yüzyıllar geçmiş olmasına rağmen hala acısını aynı tazelikte hissettikleri Kerbela faciasını anmak, masumluğun, dik duruşun temsilcisi Hazreti Hüseyin'i yad etmek için bir arada olduklarını söyledi.

Bugünün matem günü olduğunu belirten Boztepe, Kerbela'da şehit olan tüm ehlibeyte rahmet diledi.

Törende yasın sembolü olan siyah kıyafetler giyen çok sayıda vatandaş Kerbela şehitlerini gözyaşları ve ağıtlarla andı.

Kerbela olayını anlatan tiyatro gösterisinin de sahnelendiği törende, Kerbela şehitleri için dualar okundu.

Törende, Türkiye Caferileri Lideri Selahattin Özgündüz, CAFERİDER Başkanı Hasan Babur, Alevi İslam İnanç Hizmetleri Başkanı Hayrettin Derun, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ve Azerbaycan İlahiyat Enstitüsü Rektörü Agil Şirinov da birer konuşma yaptı.