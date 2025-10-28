Kenya'da Özel Bir Uçak Düştü: 12 Kişi Hayatını Kaybetti
Kenya'nın Kwale bölgesinde Diani'den Kichwa Tembo'ya giden özel bir uçağın düşmesi sonucu 12 kişi yaşamını yitirdi. Sivil Havacılık Otoritesi kazayla ilgili inceleme başlattı.
KENYA'nın Kwale bölgesinde 12 kişiyi taşıyan özel bir uçağın düştüğü bildirildi.
Kenya Sivil Havacılık Otoritesi, özel bir uçağın ülkenin güneyindeki Kwale bölgesi yakınlarında düştüğünü belirtti. Yapılan açıklamada, Diani'den Kichwa Tembo'ya seyahat ettiği kaydedilen uçaktaki 12 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı. Yetkililer, kazayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.
