Kenya'da Muhalefet Milletvekili Charles Ong'ondo Were, Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti

KENYA'nın başkenti Nairobi'de, muhalefet milletvekili Charles Ong'ondo Were motosikletli saldırganlar tarafından vurularak hayatını kaybetti.

Kenya'nın başkenti Nairobi'de, motosikletli saldırganlar tarafından vurulan muhalefet milletvekili Charles Ong'ondo Were hayatını kaybetti. Yerel medyada yer alan haberlere göre, Batı Kenya'daki Kasipul seçim bölgesini temsil eden Were, motosikletle kendisini takip eden iki silahlı saldırgan tarafından saldırıya uğradı. Aracındaki şoför saldırıdan kurtulurken, Charles Ong'ondo Were kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Devlet Başkanı William Ruto, polise saldırıyla ilgili kapsamlı bir soruşturma yürütülmesi talimatını verildiğini belirterek, "Sorumlular hesap vermeli" dedi.