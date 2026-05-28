Kenya'da okulda yangın: 10 öğrenci hayatını kaybetti
Kenya'nın Nakuru kentindeki bir kız yatılı okulunda gece saatlerinde çıkan yangında 10 öğrenci yaşamını yitirdi, çok sayıda öğrenci yaralandı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Rift Valley Bölgesi Emniyet Müdürü Samuel Ndanyi, Kenya'nın Nakuru kentindeki kız yatılı okulunda gece saatlerinde yangın çıktığını, yangında 10 öğrencinin yaşamını yitirdiğini ve çok sayıda öğrencinin yaralandığını açıkladı. Yangının öğrencilerin uyuduğu saatlerde çıktığını belirten Ndanyi, yangının binada hızla yayıldığını belirtti. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı