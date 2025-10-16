Kenya'da Eski Başbakan Raila Odinga'nın cenaze töreninde katliam! Can kayıpları var

Kenya'da eski Başbakan Raila Odinga'nın cenaze töreninde, güvenlik güçlerinin toplanan kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtığı ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kenya'nın başkenti Nairobi'de, eski Başbakan Raila Odinga'nın düzenlenen cenaze töreninde kanlı bir olay meydana geldi.

KALABALIĞA ATEŞ AÇTILAR, CAN KAYIPLARI VAR

Kenya güvenlik güçlerinin, dün 80 yaşında hayatını kaybeden Odinga'nın naaşının sergilendiği Kasarani Stadyumu'nda binlerce yas tutan kişiyi dağıtmak için havaya ateş açtığı ve göz yaşartıcı gaz kullandığı aktarıldı.

İlk belirlemelere göre; yaşanan arbede sonrasında çok sayıda kişinin yaralandığı ve can kayıplarının da olduğu bildirildi. Hayatını kaybedenlerin sayısının artmasından endişe ediliyor.