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Dünya bu görüntüyü konuşuyor: Kenya'da bir köye gökyüzünden devasa bir uzay enkazı düştü

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Kenya'da bir köye yaklaşık 500 kiloluk, 'bir roketin ayrılma aşamasından kalma' olduğu düşünülen devasa bir uzay enkazı düştü.

Kenya Uzay Ajansı, Makueni bölgesine bağlı Mukuku köyüne düşen yaklaşık 500 kilogram ağırlığındaki metalik cisimle ilgili incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

GÖKYÜZÜNDEN DÜŞTÜ

Ajanstan yapılan açıklamada, 2,4 metre genişliğinde ve yaklaşık 500 kilogram ağırlığında, halka görünümündeki cismin 30 Aralık Pazartesi günü gökyüzünden Mukuku köyüne düştüğü belirtildi.

BİR ROKETE AİT OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Cismin rokete ait olduğu, güvenlik açısından acil tehdit oluşturmadığı ifade edildi. Açıklamada, metalik cismin incelemeye alındığı belirtilerek, "Ön değerlendirmeler, düşen cismin fırlatma aracının (roket) ayırma halkası olduğunu gösteriyor." bilgisi paylaşıldı.

Polis yetkilisi Julius Rotich, Ajans ekibi ve yerel yetkililerin pazartesi günü bölgeye vardıklarında cismin hala sıcak ve yeni düşmüş olduğunu tespit ettiklerini bildirdi.??

CİSİM UZAY ENKAZI MI?

Sosyal medyada da yayılan bilgilere göre, metalik cismin devasa bir uzay enkazı olduğu iddia edildi.

Kenya'da bir köye devasa bir uzay enkazı düştü

Dünya bu görüntüyü konuşuyor: Kenya'da bir köye gökyüzünden devasa bir uzay enkazı düştü
Kaynak: AA / Rabia Dalkılıç - Dünya
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıZafer Ozkan:

ufolar, nedense NASA var diye hep Amerika'da görünür..? b@kunuda afrikayami atmış.. şans doğuştan olacak...

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Haber YorumlarıBURSA gamer:

500 kilo hurdasida iyi para eder :)

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Haber YorumlarıArarat Arat:

ufo demiyor roket enkazı düşmüş yani nasa nın roket enkazı keya da Amerika kıtasında değil bıre chller

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Haber YorumlarıBARBAROS:

Ufo gören masum kenyalı. Uzaya atılan roketin ayrılan yakıt tankının bir parçası. Ufo diye birşey şimdilik yok ilerde olacağınıda sanmıyorum. Ufo görünümlü dronlar var batarya sorunu yüzünden amerikadan fazla uzağa gidemiyorlar

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