Kentucky'de Kargo Uçağı Kazası: 11 Ölüm

ABD'nin Kentucky eyaletinde bir kargo uçağının kalkıştan hemen sonra düşmesi sonucu yaşamını yitirtenlerin sayısının 11'e yükseldiği bildirildi.

Kentucky Valisi Andy Beshear, Louisville kentindeki Muhammad Ali Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen kaza ile ilgili basın açıklaması yaptı. Beshear, kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 11'e yükseldiğini belirterek, bölgedeki arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

ABD 40 HAVALİMANINDA KAPASİTEYİ YÜZDE 10 AZALTACAK

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, Kentucky eyaletinde kargo uçağının düşmesinin ardından havacılık güvenliğini sağlamaya yönelik yeni önlemleri duyurdu. Duffy, hükümetin kapanması nedeniyle hava trafik kontrolörleri üzerinde oluşan baskıyı azaltmak amacıyla, 40 havalimanında uçuş kapasitesinde yüzde 10'luk bir azalma yapılacağını aktardı.

Kargo uçağın düşmesinin hava trafik kontrolüyle ilgili olmadığını vurgulayan Duffy, bunun mekanik bir sorundan kaynaklandığını ifade etti. Duffy ayrıca hükümetin kapanması dolayısıyla hava trafik kontrolörleri ve Ulaştırma Bakanlığı çalışanlarının çoğunun maaşlarını alamadığını hatırlattı. Hava trafik kontrolörlerinin ekim ayı başında kısmi bir ödeme aldığını, ikinci ödemelerini ise alamadığının altını çizen Duffy, birçok çalışanın mali baskılar nedeniyle ek iş yapmak zorunda kaldığını kaydetti. Duffy, bu nedenle hava sahalarında personel sıkıntısı, uçuşlarda daha fazla gecikme ve iptal yaşandığını bildirdi.