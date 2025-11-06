Haberler

Kentucky'de Kargo Uçağı Kazası: 11 Ölüm

Kentucky'de Kargo Uçağı Kazası: 11 Ölüm
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin Kentucky eyaletinde bir kargo uçağının düşmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 11'e yükseldi. Eyalet valisi kaza ile ilgili açıklama yaptı ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu. Ulaştırma Bakanı, havacılık güvenliğine yönelik yeni önlemleri açıkladı.

ABD'nin Kentucky eyaletinde bir kargo uçağının kalkıştan hemen sonra düşmesi sonucu yaşamını yitirtenlerin sayısının 11'e yükseldiği bildirildi.

Kentucky Valisi Andy Beshear, Louisville kentindeki Muhammad Ali Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen kaza ile ilgili basın açıklaması yaptı. Beshear, kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 11'e yükseldiğini belirterek, bölgedeki arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

ABD 40 HAVALİMANINDA KAPASİTEYİ YÜZDE 10 AZALTACAK

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, Kentucky eyaletinde kargo uçağının düşmesinin ardından havacılık güvenliğini sağlamaya yönelik yeni önlemleri duyurdu. Duffy, hükümetin kapanması nedeniyle hava trafik kontrolörleri üzerinde oluşan baskıyı azaltmak amacıyla, 40 havalimanında uçuş kapasitesinde yüzde 10'luk bir azalma yapılacağını aktardı.

Kargo uçağın düşmesinin hava trafik kontrolüyle ilgili olmadığını vurgulayan Duffy, bunun mekanik bir sorundan kaynaklandığını ifade etti. Duffy ayrıca hükümetin kapanması dolayısıyla hava trafik kontrolörleri ve Ulaştırma Bakanlığı çalışanlarının çoğunun maaşlarını alamadığını hatırlattı. Hava trafik kontrolörlerinin ekim ayı başında kısmi bir ödeme aldığını, ikinci ödemelerini ise alamadığının altını çizen Duffy, birçok çalışanın mali baskılar nedeniyle ek iş yapmak zorunda kaldığını kaydetti. Duffy, bu nedenle hava sahalarında personel sıkıntısı, uçuşlarda daha fazla gecikme ve iptal yaşandığını bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Kargo uçağı kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi

Ülkeyi yangın yerine çeviren kazada bilanço ağırlaşıyor
Gazeteciler Şaban Sevinç, Yavuz Oğhan, Soner Yalçın ve Batuhan Çolak emniyete götürüldü

Sabah saatlerinde evlerinden alınan 4 gazeteci emniyete götürüldü
Şener Üşümezsoy o bölgeyi işaret etti: Asıl deprem riski burada

Şener Üşümezsoy o bölgeyi işaret etti: Asıl deprem riski burada
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alkollü sürücüden polise: Ehliyetimi alma, kemerden ceza yaz

Alkollü sürücüden polislere akıllara ziyan teklif: Ehliyetimi alma...
'Rüzgar farklı esiyor' diyen AK Partili Şamil Tayyar'ın, Öcalan uyarısı bomba

"Rüzgar farklı esiyor" diyen AK Partili ismin, Öcalan uyarısı bomba
Barışmak için gitti, evlendiğini öğrenince kabusu yaşattı! Yardım çığlıkları mahalleyi inletti

Barışmak için gitti, evlendiğini öğrenince kabusu yaşattı
Kadın WC tabelası gitti, yerine gelen bir hayli ilginç

Kadın WC tabelası gitti, yerine gelen bir hayli ilginç
Alkollü sürücüden polise: Ehliyetimi alma, kemerden ceza yaz

Alkollü sürücüden polislere akıllara ziyan teklif: Ehliyetimi alma...
'Çarpıntı' dizisinde şok ayrılık! Mihriban Er'den isyan etti

'Çarpıntı' dizisinde şok ayrılık! Ünlü oyuncu isyan etti
Bodrum'da susuzluğu protesto etmek amacıyla meydanda duş aldı

En sonunda canına tak etti, herkesin içinde duş aldı
Dişlerini beyazlatmak için yaptığı akılalmaz!

Dişlerini beyazlatmak için yaptığı akılalmaz!
Kocaeli Müftülüğü'nden dikkat çeken '10 Kasım' kararı

O şehrimizde müftülükten dikkat çeken "10 Kasım" kararı!
Ajax-Galatasaray maçına gitmek isteyen İrem Derici'yi sinirden çılgına döndüren olay

Dev heyecana saatler kala aldığı haberle sinirden küplere bindi
Jose Mourinho, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yine kaybetti

Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü maçına çıktı! İşte sonuç
Sosyal medyayı yaktı geçti! Mali'nin eşinden cesur 'havuz keyfi'

Sosyal medyayı yaktı geçti! Mali'nin eşinden cesur 'havuz keyfi'
Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum canlı yayında tacize uğradı

Devlet başkanı canlı yayında tacize uğradı! Sessizce yaklaşıp...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.