Kentte görülmemiş karar! Geri geri park etmek yasaklanıyor

Almanya'nın Kiel kentinde, Yeşiller Partisi'nin geçtiğimiz yıl sunduğu teklifin kabul edilmesiyle dikkat çeken bir uygulama yürürlüğe girmeye hazırlanıyor.

YAYALARIN GÜVENLİĞİ GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Yeni düzenlemeye göre sürücülerin araçlarını geri geri park etmeleri yasaklanacak. Bu kararın gerekçesi olarak, geri manevra sırasında özellikle yaya ve çocuk güvenliğinin tehlikeye girmesi gösterildi.

YÜKSEK MİKTARDA PARA CEZASI KESİLECEK

Yasak, okul, kreş ve park gibi çocukların yoğun bulunduğu alanlarda daha sıkı şekilde uygulanacak. Bu bölgelerde aracı geri geri park eden sürücülere yüksek miktarda para cezası kesilecek.

Yetkililer, alınan önlemin şehir içi trafik güvenliğini artırmayı ve kazaların önüne geçmeyi amaçladığını belirtiyor.