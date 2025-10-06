Haberler

Kentte görülmemiş karar! Geri geri park etmek yasaklanıyor

Kentte görülmemiş karar! Geri geri park etmek yasaklanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'nın Kiel kentinde yaya ve çocuk güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle araçların geri geri giderek park etmesi yasaklanıyor.

Almanya'nın Kiel kentinde, Yeşiller Partisi'nin geçtiğimiz yıl sunduğu teklifin kabul edilmesiyle dikkat çeken bir uygulama yürürlüğe girmeye hazırlanıyor.

YAYALARIN GÜVENLİĞİ GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Yeni düzenlemeye göre sürücülerin araçlarını geri geri park etmeleri yasaklanacak. Bu kararın gerekçesi olarak, geri manevra sırasında özellikle yaya ve çocuk güvenliğinin tehlikeye girmesi gösterildi.

YÜKSEK MİKTARDA PARA CEZASI KESİLECEK

Yasak, okul, kreş ve park gibi çocukların yoğun bulunduğu alanlarda daha sıkı şekilde uygulanacak. Bu bölgelerde aracı geri geri park eden sürücülere yüksek miktarda para cezası kesilecek.

Yetkililer, alınan önlemin şehir içi trafik güvenliğini artırmayı ve kazaların önüne geçmeyi amaçladığını belirtiyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
Fransa'da dün hükümetini kuran Başbakan Lecornu, bugün istifa etti

Avrupa ülkesinde kriz! Dün yeni hükümeti kurdu, bugün istifa etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gol mü değil mi? Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonda tereddütsüz görüş belirtti

Ünlü yorumcular iptal edilen bu golde tereddütsüz görüş belirtti
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Komisyonun Öcalan'ı dinlemesi müzakere anlamına gelmez

Cumhurbaşkanı başdanışmanından gündem olan Öcalan çıkışı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.