Kendi kendisine burun estetiği yapmaya çalışan adam kanlar içinde hastaneye koştu

São Paulo'nun Güney Bölgesi'ndeki Campo Limpo bölgesinde yaşayan bir adam, akıllara durgunluk veren bir hataya imza attı. Burnunun görüntüsünden memnun olmayan adam, bu durumu kimseyle paylaşmaması bir yana, evde tek başına estetik operasyon yapmaya kalkıştı.

KAN KAYBI ARTINCA HASTANEYE KOŞTU

Ancak operasyon sırasında işler istenildiği gibi gitmedi. Aşırı kan kaybı yaşayan adam hemen hastaneye gitti. Doktorlar önce ne olduğunu anlamakta zorlandı ancak gerçeği öğrenince büyük bir şaşkınlık yaşadılar.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma kaldırılan adamın tedavisi devam ediyor. Doktorlar, insanların bu tarz girişimlere asla kalkışmaması konusunda uyarıda bulundu.