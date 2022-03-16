Kazmaları saplanan işçiler korku içinde yukarı haber verdi! Resmi yetkililer tarihi kazıya el koydu

Fransa'da Notre Dame Katedrali'nde kazı çalışmalarını sürdüren işçiler ve arkeologlar tarafından bulunan keşif, heyecan yarattı. Fransız devletinin de yakından ilgilendiği kazılarda önemli bir devlet büyüğüne ait olduğu belirtilen lahit mezar bulundu. Araştırmacılar, insan biçimli kurşun lahitin tamamen korunmuş olduğunu açıkladı.

İSKELE KURMAK İÇİN KAZDILAR

Bununla birlikte, 12. yüzyıldan kalma ünlü katedral, Nisan 2019'da yangın nedeniyle zarar görmesinin ardından şu anda restore ediliyor. Ancak, 100 metre yüksekliğindeki ahşap çatı mahyasını restore etmek için gereken iskelenin kurulmasından önce, önlem olarak katedralin içinde kazı çalışmaları başlatıldı.

KAZI ÇALIŞMALARININ TARİHİ UZATILDI

Arkeologlar ayrıca katedral tabanının hemen altında, Fransız Gotik biçiminin en eski örneklerinden biri olan Notre Dame'ın yapım aşamasında olduğu 1230 civarında yapılmış olması muhtemel bir çukur keşfetti. NTV'deki habere göre keşiflerinin binanın tarihine yeni bir bakış açısı sunacağını açıkladılar.

Fransa Kültür Bakanı Roselyne Bachelot, "Geçişin zemini dikkate değer bilimsel kalitede kalıntılar ortaya çıkardı" dedi ve kazı çalışmalarının 25 Mart'a kadar uzatıldığını da sözlerine ekledi.

13. YÜZYILIN BAŞLARINA KADAR UZANIYOR

Fransa Kültür Bakanlığı, kazı alanının 18. yüzyıldan kalma taşlık bir tabakanın altında olduğunu, ancak bazı alt seviyelerin 14. yüzyıla ve hatta bazılarının 13. yüzyılın başlarına kadar uzandığı da açıkladı.

EĞER DOĞRUYSA MUHTEŞEM BİR KEŞİF OLACAK

Diğer taraftan, arkeologlar, kurşun lahidin büyük bir olasılıkla yüksek rütbeli bir kişiye ait olduğunu ve 14. yüzyıla tarihlenebileceğini ve bunun doğrulanırsa, onu muhteşem bir keşif haline getireceğini söyledi.

Ancak, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan binanın büyük bir kısmı, 850 yıllık binanın çatısının çökmesine yol açan yangın sırasında harap oldu.

İşte o lahit:

Fotoğraf: NTV

Haberler.com - Dünya