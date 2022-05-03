Kaza geçiren kadının aslında ölmediği cenazede tabutun içinden gelen seslerden sonra ortaya çıktı

Peru'nun Lambayque şehrinde Rosa Isabel Cespedes Callaca isimli kadın, feci bir trafik kazası geçirerek ağır yaralı bir halde hastanede tedavi altına alındı. Ancak müdahalelere rağmen kurtarılamayan kadının doktorlar tarafından yaşamını yitirdiği doğrulandı. Kazada kadının kayın biraderi ile birlikte 3 yeğeni de hayatını kaybetti.

TABUTUN İÇİNDEN SESLER GELDİ

Ancak Rosa Isabel Cespedes Callaca'nın ailesi ve yakınları tarafından düzenlenen cenaze töreni sırasında çok ilginç anlar yaşandı. Tören sırasında Callaca bir anda tabuta vurmaya başladı. Gelen ses üzerine yakınları hemen tabutu omuzlardan yere indirerek içini açtı.

APAR TOPAR HASTANEYE KALDIRILDI

Zayıf hayat belirtileri gösteren ve ölmediği anlaşılan Callaca, hemen hastaneye kaldırıldı. Yaşam destek ünitesine alınan Callaca, bir süre sonra hayatını kaybetti.

DOKTORLAR HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI

Tabutu açan kişiler Callaca'nın aşırı bir şekilde terlediğini ve gözlerini açtığını ifade ettiler. Polis, ilk başta Callaca'nın hayatını kaybettiğini açıklayan doktorlar hakkında soruşturma açtı.