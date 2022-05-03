Kaza geçiren kadının aslında ölmediği cenazede tabutun içinden gelen seslerden sonra ortaya çıktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaza geçiren kadının aslında ölmediği cenazede tabutun içinden gelen seslerden sonra ortaya çıktı

Haberler.com - Emre İliksiz - Dünya
 - Güncelleme:

Peru'da geçirdiği trafik kazası sonrası hastaneye kaldırılan bir kadın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve doktorlar tarafından öldüğü açıklandı. Ancak cenaze töreni sırasında kadının tabutuna vurmasıyla aslında ölmediği ortaya çıktı. Apar topar yeniden hastaneye kaldırılan kadın, bir süre sonra yaşamını yitirdi. Öte yandan en başta kadının hayatını kaybettiğini açıklayan doktorlar için soruşturma başlatıldı.

Peru'nun Lambayque şehrinde Rosa Isabel Cespedes Callaca isimli kadın, feci bir trafik kazası geçirerek ağır yaralı bir halde hastanede tedavi altına alındı. Ancak müdahalelere rağmen kurtarılamayan kadının doktorlar tarafından yaşamını yitirdiği doğrulandı. Kazada kadının kayın biraderi ile birlikte 3 yeğeni de hayatını kaybetti.

Ancak Rosa Isabel Cespedes Callaca'nın ailesi ve yakınları tarafından düzenlenen cenaze töreni sırasında çok ilginç anlar yaşandı. Tören sırasında Callaca bir anda tabuta vurmaya başladı. Gelen ses üzerine yakınları hemen tabutu omuzlardan yere indirerek içini açtı.

Kaza geçiren kadının aslında ölmediği cenazede tabutun içinden gelen seslerden sonra ortaya çıktı

Zayıf hayat belirtileri gösteren ve ölmediği anlaşılan Callaca, hemen hastaneye kaldırıldı. Yaşam destek ünitesine alınan Callaca, bir süre sonra hayatını kaybetti.

Kaza geçiren kadının aslında ölmediği cenazede tabutun içinden gelen seslerden sonra ortaya çıktı

Tabutu açan kişiler Callaca'nın aşırı bir şekilde terlediğini ve gözlerini açtığını ifade ettiler. Polis, ilk başta Callaca'nın hayatını kaybettiğini açıklayan doktorlar hakkında soruşturma açtı.

Haberler.com / Emre İliksiz - Dünya

Cenaze, Peru, Dünya, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title