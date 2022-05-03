Kaza geçiren kadının aslında ölmediği cenazede tabutun içinden gelen seslerden sonra ortaya çıktı
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Peru'da geçirdiği trafik kazası sonrası hastaneye kaldırılan bir kadın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve doktorlar tarafından öldüğü açıklandı. Ancak cenaze töreni sırasında kadının tabutuna vurmasıyla aslında ölmediği ortaya çıktı. Apar topar yeniden hastaneye kaldırılan kadın, bir süre sonra yaşamını yitirdi. Öte yandan en başta kadının hayatını kaybettiğini açıklayan doktorlar için soruşturma başlatıldı.
Peru'nun Lambayque şehrinde Rosa Isabel Cespedes Callaca isimli kadın, feci bir trafik kazası geçirerek ağır yaralı bir halde hastanede tedavi altına alındı. Ancak müdahalelere rağmen kurtarılamayan kadının doktorlar tarafından yaşamını yitirdiği doğrulandı. Kazada kadının kayın biraderi ile birlikte 3 yeğeni de hayatını kaybetti.
Ancak Rosa Isabel Cespedes Callaca'nın ailesi ve yakınları tarafından düzenlenen cenaze töreni sırasında çok ilginç anlar yaşandı. Tören sırasında Callaca bir anda tabuta vurmaya başladı. Gelen ses üzerine yakınları hemen tabutu omuzlardan yere indirerek içini açtı.
Zayıf hayat belirtileri gösteren ve ölmediği anlaşılan Callaca, hemen hastaneye kaldırıldı. Yaşam destek ünitesine alınan Callaca, bir süre sonra hayatını kaybetti.
Tabutu açan kişiler Callaca'nın aşırı bir şekilde terlediğini ve gözlerini açtığını ifade ettiler. Polis, ilk başta Callaca'nın hayatını kaybettiğini açıklayan doktorlar hakkında soruşturma açtı.