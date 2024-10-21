Kays Said İkinci Dönem Cumhurbaşkanlığına Başladı

TUNUS Cumhurbaşkanı Kays Said, ikinci dönem cumhurbaşkanlığı için göreve başladı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 6 Ekim'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmasının ardından Tunus Halk Meclisi'nde yapılan oturumda yemin ederek ikinci dönem cumhurbaşkanlığı için göreve başladı.

Said, Tunus halkının seçimlerde özgür şekilde kararını verdiğini belirterek, ülkedeki en büyük zorluklardan birinin işsizlik olduğunu söyledi.