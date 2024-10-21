Üye Girişi
Haberler

Kays Said İkinci Dönem Cumhurbaşkanlığına Başladı

Kays Said İkinci Dönem Cumhurbaşkanlığına Başladı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 6 Ekim'de kazandığı seçimlerin ardından yemin ederek ikinci dönemine resmen başladı ve işsizlik gibi zorluklara dikkat çekti.

TUNUS Cumhurbaşkanı Kays Said, ikinci dönem cumhurbaşkanlığı için göreve başladı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 6 Ekim'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmasının ardından Tunus Halk Meclisi'nde yapılan oturumda yemin ederek ikinci dönem cumhurbaşkanlığı için göreve başladı.

Said, Tunus halkının seçimlerde özgür şekilde kararını verdiğini belirterek, ülkedeki en büyük zorluklardan birinin işsizlik olduğunu söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Politika 6 Ekim Dünya Tunus

FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama

FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama

 Mezarlıkta katliam: Bankta oturan 3 kadın öldürüldü

Bankta oturan 3 kadın öldürüldü

 Yenidoğan çetesinin dehşeti yaşattığı annenin sözleri yürekleri dağladı: Çocuklarıma işkence yaptılar

Dördüz doğum sonrası dehşeti yaşayan annenin sözleri yürekleri dağladı
İmamoğlu, Özel'in, 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum

İmamoğlu, Özel'in, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı" ile ilgili sözlerine resti çekti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İZSU İzmir su kesintisi! 21-22 Ekim Menemen, Karabağlar, Buca su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Selahattin Demirtaş'ın Özgür Özel'e verdiği çağrı metni Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Nizip, İslahiye 21-22 Ekim GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Alanya, Manavgat 21-22 Ekim Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana mezarlıkta 3 kadını öldüren katil yakalandı mı? Adana Buruk mezarlığında cinayet SON DAKİKA! Adana'da mezarlıkta 3 kadını öldüren kim, neden öldürdü, VİDEO var mı? Ölen kadınların isimleri açıklandı mı? İstanbul İSKİ su kesintisi! 21-22 Ekim Beykoz, Ümraniye, Kağıthane su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 21-22 Ekim Yüreğir, Çukurova, Sarıçam su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Selahaddin Eyyubi canlı izle! TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 29. bölüm canlı yayın izleme linki MasterChef Kaptanlık Oyunu kim kazandı? 16 Ekim Çarşamba bugün Mavi Takım kaptanı, Kırmızı Takım kim oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.