Kate Middleton'ın iyileşme süreci iyi gidiyor, Prens William normal hayata dönüş mesajı vermeye başladı

Geçtiğimiz ay kanserle mücadelesini açıklayan Galler Prensesi'nin durumu hakkında cesur bir video mesaj yayımlamıştı. Geçen hafta Prens William ve Prens George, Kate'in kanser haberinden sonraki ilk kez Aston Villa maçında tezahürat yaparken görüldü. Ve Perşembe günü William, Surrey'deki bir gıda dağıtım hayır kurumunun aracı il ile ihtiyaç sahiplerine gıda dağıttı.

Kraliyet uzmanı Richard Fitzwilliams, gelişmelerin kraliyet ailesinin normal hayata dönüş yolunda olduğunu gösterdiğini söyledi. Fitzwilliams, "Kraliyetler, yaptıkları her şeyin bir şekilde mesaj içerdiğinin farkında. Bu sadece keyifli bir etkinlikte George ile görünmek değil, işlerin mümkün olduğunca normal devam ettiği yönünde bir işaret vermekti," dedi.

William, Kate'in yanında olmak ve üç çocuklarına bakmak için kraliyet görevlerinden geçici olarak çekildi. Kral Charles ve Kraliçe Camilla da bu süreçte Kate'e destek oluyorlar.

Fitzwilliams, William'ın ve Kate'in kraliyet görevlerine dönüş yolunda olduklarına dair bir mesaj gönderdiğini belirtti. William, Surplus to Supper gıda dağıtım hayır kurumunda yardım ederken Galler Prensesi'ne 'bakacağını' söz verdi. Gönüllü Rachel Candappa, Prens'e, Kral ve Kate'e yönelik iki geçmiş olsun kartı verdi. William, "Teşekkür ederim, çok naziksiniz," dedi ve Rachel'ın Kate'e iyi bakması gerektiğini söylemesi üzerine, "Bakacağım," diye söz verdi.

Kate, üç çocuğunu korumak için kanser mücadelesini açıklamayı geciktirmişti. Çocuklar ebeveynleriyle birlikteyken şok video yayımlandı. Kate'in çocukları her zaman önceliği olmuştu.