Katar'ın Paris Büyükelçiliğine girmeye çalışan kişi, güvenlik görevlisini öldürdü - Haberler

Fransız basınının polis kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, bir kişi Paris'in en işlek caddelerinden Champs Elysees'ye yakın 8. Bölge'de yer alan Tilsitt'teki Katar Büyükelçiliğine girmek istedi.

GÜVENLİĞİ ÖLDÜRDÜ

Büyükelçiliğe girmeye çalışan kişi ile güvenlik görevlisi arasında çıkan arbedede, güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. İstihbarat kaynakları, zanlının bazı suç kayıtlarının bulunduğunu kaydetti.

GÖZALTINA ALINDI

Savcılık tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı ve hakkında taksirle adam öldürme suçlamasıyla cezai soruşturma başlatıldığı belirtildi. Savcılık, olayda silah kullanılıp kullanılmadığının henüz tespit edilmediğini ifade ederken, Fransız basınının dayandırdığı kaynaklara göre, olayın terörle bağlantısı bulunmuyor.

Katar'ın Paris Büyükelçiliği tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.