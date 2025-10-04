Haberler

Katar, Hamas'ın Rehineleri Serbest Bırakma Planını Destekliyor

Katar, Hamas'ın Rehineleri Serbest Bırakma Planını Destekliyor
Katar, Hamas'ın ABD Başkanı Trump'ın rehinelerin serbest bırakılması için öne sürdüğü planı kabul ettiğini duyurdu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, plan çerçevesinde görüşmelere başladıklarını bildirdi.

KATAR, Hamas'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın planını kabul ettiğini ve planda belirtilen değişim çerçevesi kapsamında tüm rehineleri serbest bırakmaya hazır olduğunu duyurmasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Amerika Birleşik Devletleri Başkanı tarafından yapılan, rehinelerin güvenli ve hızlı bir şekilde serbest bırakılmasını kolaylaştırmak amacıyla derhal ateşkes çağrısında bulunan açıklamaları desteklediğimizi teyit ediyoruz. Katar Devleti olarak Mısır Arap Cumhuriyeti'ndeki ara bulucu ortaklarımız ve Amerika Birleşik Devletleri ile koordinasyon içinde, plan çerçevesindeki görüşmeleri tamamlamak ve savaşın sona ermesini sağlamak amacıyla çalışmalara başladığımızı belirtmek isteriz" ifadelerini kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
