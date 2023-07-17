Katar Emiri Şeyh Temim ile Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, İlişkileri Görüştü

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, iki ülke arasındaki ilişkileri görüştü. Görüşmede, Ürdün ile Katar arasındaki kardeşlik ilişkileri ve bu ilişkileri güçlendirme ve geliştirmenin yolları değerlendirildi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, iki ülke arasındaki ilişkileri görüştü.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Safedi Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim ile bir araya geldi.

Ortak öneme sahip bölgesel ve uluslararası meselelerin ele alındığı görüşmede, Ürdün ile Katar arasındaki kardeşlik ilişkileri ve bu ilişkileri güçlendirme ve geliştirmenin yolları değerlendirildi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi dün de Doha'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya gelmişti. Görüşmede iki ülke arasında ekonomi ve yatırım alanında işbirliğini genişletme yollarının ele alındığı bildirilmişti.