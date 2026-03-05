Haberler

Katar'dan İran'ın Türkiye ve Azerbaycan'a yönelik saldırılarına kınama

Katar'dan İran'ın Türkiye ve Azerbaycan'a yönelik saldırılarına kınama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Katar, İran'ın Türkiye'ye yönelik balistik füze saldırısı ve Azerbaycan'daki havalimanına insansız hava araçlarıyla saldırı girişimlerini kınayarak, Türkiye ve Azerbaycan ile dayanışma içinde olduğunu bildirdi. Katar, bu eylemlerin bölgesel güvenliği tehdit ettiğini vurguladı.

KATAR, İran'ın Türkiye'ye balistik füze ve Azerbaycan'daki Nahçıvan Havalimanı'na insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırı girişimlerini kınayarak, Ankara ve Bakü ile tam dayanışma içinde olduğunu duyurdu.

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İran'ın Türkiye'yi balistik bir füzeyle ve Azerbaycan'daki bir havalimanını insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alma girişimlerinin şiddetle kınandığı bildirildi. Söz konusu olayların tehlikeli bir tırmanış ve devlet egemenliğinin açık bir ihlali olarak nitelendirildiği açıklamada, bu durumun bölgesel güvenlik ile istikrarı tehdit ettiği vurgulandı. Bakanlık, saldırıların İran'ın bir dizi pervasız eyleminin parçası olduğunu belirterek, Tahran yönetiminin sürekli yeni cepheler açmasının ve komşu ülkelerle gerilimi tırmandırmasının bölgenin istikrarı için ciddi bir risk oluşturduğunu kaydetti.

Açıklamada, İran'a bölgesel güvenliği baltalayan sorumsuz politikalarına derhal son vermesi, bölge halklarının çıkarlarına öncelik vermesi, iyi komşuluk ilkeleri ile uluslararası hukuka uyması çağrısında bulunuldu. Ayrıca Katar'ın, Türkiye ve Azerbaycan ile tam dayanışma içinde olduğu; her iki ülkenin egemenliklerini, güvenliklerini ve toprak bütünlüklerini korumak için aldıkları tüm tedbirleri desteklediği yinelendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Aliyev'den İHA saldırısı sonrası orduya 'Hazırlıklı olun' talimatı

Azerbaycan'da neler oluyor? Aliyev'den orduya "Hazır olun" talimatı
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı

İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
Hamaney'i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü?

Hamaney'in ölümüyle ilgili "Yok artık" dedirtecek iddia
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'tan Orta Doğu'da dengeleri değiştirecek rest: Tarafınızı seçin

Trump'tan Orta Doğu'da dengeleri değiştirecek rest: Tarafınızı seçin
Rusya'dan ABD ve İsrail'e olay suçlama: Arap ülkelerini bilerek savaşa sürüklediler

Rusya savaş ateşini körükleyen oyunu ifşa etti: Bunu bilerek yaptılar
Çan Belediye Başkanı'nın evlat acısı: Yazdığı not yürek dağladı

Belediye başkanının evlat acısı: Yazdığı not yürek dağladı
Orta Doğu kan gölüne dönmüşken İsrail ordusundan skandal mesaj

Orta Doğu kan gölüne dönmüşken İsrail ordusundan skandal mesaj
Trump'tan Orta Doğu'da dengeleri değiştirecek rest: Tarafınızı seçin

Trump'tan Orta Doğu'da dengeleri değiştirecek rest: Tarafınızı seçin
Korku filmi değil gerçek! Şehir bir anda cehenneme döndü

Korku filmi değil gerçek! Şehir bir anda cehenneme döndü
Galatasaray'a Beşiktaş derbisi öncesi iki müjde

Dev derbi öncesi taraftarı havalara uçuracak iki müjde