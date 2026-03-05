Katar'dan İran'ın Türkiye ve Azerbaycan'a yönelik saldırılarına kınama

KATAR, İran'ın Türkiye'ye balistik füze ve Azerbaycan'daki Nahçıvan Havalimanı'na insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırı girişimlerini kınayarak, Ankara ve Bakü ile tam dayanışma içinde olduğunu duyurdu.

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İran'ın Türkiye'yi balistik bir füzeyle ve Azerbaycan'daki bir havalimanını insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alma girişimlerinin şiddetle kınandığı bildirildi. Söz konusu olayların tehlikeli bir tırmanış ve devlet egemenliğinin açık bir ihlali olarak nitelendirildiği açıklamada, bu durumun bölgesel güvenlik ile istikrarı tehdit ettiği vurgulandı. Bakanlık, saldırıların İran'ın bir dizi pervasız eyleminin parçası olduğunu belirterek, Tahran yönetiminin sürekli yeni cepheler açmasının ve komşu ülkelerle gerilimi tırmandırmasının bölgenin istikrarı için ciddi bir risk oluşturduğunu kaydetti.

Açıklamada, İran'a bölgesel güvenliği baltalayan sorumsuz politikalarına derhal son vermesi, bölge halklarının çıkarlarına öncelik vermesi, iyi komşuluk ilkeleri ile uluslararası hukuka uyması çağrısında bulunuldu. Ayrıca Katar'ın, Türkiye ve Azerbaycan ile tam dayanışma içinde olduğu; her iki ülkenin egemenliklerini, güvenliklerini ve toprak bütünlüklerini korumak için aldıkları tüm tedbirleri desteklediği yinelendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı