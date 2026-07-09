Haberler

Katar: Güvenlik tehdidi ortadan kalktı, durum normale döndü

Katar: Güvenlik tehdidi ortadan kalktı, durum normale döndü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Katar İçişleri Bakanlığı, ülkedeki güvenlik tehdidinin tamamen ortadan kalktığını ve koşulların normale döndüğünü açıkladı. Vatandaşlara yetkili makamların talimatlarına uymaları çağrısı yapıldı.

KATAR İçişleri Bakanlığı, ülkedeki güvenlik tehdidinin tamamen ortadan kalktığını ve koşulların normale döndüğünü duyurdu.

Katar basını, İçişleri Bakanlığı tarafından ülkedeki güvenlik durumuna ilişkin yapılan açıklamayı paylaştı. Ülkede yaşanan güvenlik tehdidinin tamamen ortadan kalktığı ve koşulların normale döndüğü belirtilen açıklamada, vatandaşlara yetkili makamlar tarafından yayımlanan talimatlara ve yönlendirmelere bağlı kalma çağrısı yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD 90 askeri hedefi vurdu, İran'dan Kuveyt ve Bahreyn'deki üslere misilleme geldi

Savaş kızışıyor! 90 askeri hedef vuruldu, Trump'tan yeni tehdit geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erzincan'ın nüfusu her yıl eriyor

Nüfus haritası sil baştan! Bir kentimiz her geçen yıl eriyor
Trump: İran az önce beni aradı, anlaşma yapmak istiyorlar

Dünyanın beklediği haberi uçakta verdi: Az önce beni arayıp...
Batman'da zincir marketin deposu alevler içinde kaldı

Şehri aydınlatan yangın! Saatlerce alev alev yandı
Hamaney'in naaşı Kerbela'ya getirildi: Katılanların sayısı şok etti

Hamaney'in naaşı Kerbela'ya getirildi: Katılanların sayısı şok etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunan gazeteciye: Gözlerinden tanırız

Gazetecinin Yunanlı olduğunu öğrenince söylediği kahkahaya boğdu
Hamaney'e yakın medya Trump'ı hedef aldı! İmzası yılana dönüştü

Trump'ı küplere bindirecek görüntü
İzlanda Başbakanı, Külliye'ye hayranlıkla bakmakta haklıymış! İşte ülkesindeki makam binası

Külliyeye hayran kalmakta haklıymış! İşte başbakanın makam binası