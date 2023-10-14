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Kassam Tugayları'ndan kara harekatına hazırlanan İsrail'e görüntülü yanıt: Sizi bekleyen budur

Abluka altındaki Gazze Şeridi'ne kara saldırısı düzenleyecek İsrail ordusuna Hamas'tan dikkat çeken bir mesaj geldi. Hamas'ın askeri kanadı olarak bilinen Kassam Tugayları, sosyal medya hesaplarından bir video paylaşarak İsrail ordusunu tehdit etti. "Gazze'ye girdiğinizde sizi bekleyen budur" başlığıyla paylaşılan videoda Hamas üyelerinin, İsrail tankları ve zırhlılarını hedef aldığı görüntülere yer verildi.