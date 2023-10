Kassam Tugayları'ndan bu zamana kadarki en sert meydan okuma: Size ölümlerden ölüm beğendireceğiz

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail, Gazze'ye 20 günü aşkın süredir bomba yağdırıyor. Tel Aviv yönetiminin Gazze'ye yönelik saldırılarında yüzlerce Filistinli hayatını kaybederken, Hamas'ın silahlı kanadı olan Kassam Tugayları'nın sözcüsü Ebu Ubeyde'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

"ÖLÜMLERDEN ÖLÜM BEĞENDİRECEĞİZ"

İsrail'e ve ona destek veren ülkelere meydan okuyan Ebu Ubeyde, "Arzu ettiğiniz kadar kişiyle gelin! Tanklarınızla veya ayaklarınızla... Karadan ya da denizden... Ne yaparsanız yapın boşa gidecek. Size ölümlerden ölüm beğendireceğiz" dedi.

RUSYA: HAMAS HEYETİ MOSKOVA'YI ZİYARET ETTİ

Bölgede çatışmalar devam ederken Hamas heyeti Rusya'ya bir ziyaret gerçekleştirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Hamas temsilcilerinin başkent Moskova'da temaslarda bulunduğunu aktararak, "Hamas temsilcilerinin Moskova'yı ziyaret ettiğini teyit edebilirim. Temaslar konusunda size ayrıntılı olarak bilgilendireceğiz" dedi.

ÖLEN 7 BİN 28 KİŞİNİN İSİMLERİ YAYINLANDI

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 20 gündür devam ederken, can kaybı her geçen gün artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen 7 bin 28 Filistinlinin isimlerini yayınladı. Listede, aynı aileden olan çok sayıda kişinin olduğu görüldü.

AYNI AİLEDEN 88 KİŞİ ÖLDÜ

Filistinli insanlar hakları örgütü El-Hak'tan Aseel Al Bajeh yaptığı açıklamada, listede yer alan ilk 88 ismin aynı aileden olduğunu ifade ederek, listenin devamında ise yine aynı aileden 72 kişi olduğunu belirtti.

SALDIRILARA PERİYODİK "ARA" ÇAĞRISI

Brüksel'de AB üyesi 27 ülkenin liderlerinin katılımıyla bugün başlayan AB Liderler Zirvesi'nde üstünde mutabakat sağlanan bildiride Hamas'ın saldırıları kınanıp, İsrail'in "uluslararası hukuk çerçevesinde" kendini koruma hakkına destek verildi. Liderlerin AB Konseyi binasında saatler süren müzakerelerin ardından kabul ettiği ortak bildiride aynı zamanda Gazze'de kötüleşen insani durumdan ağır endişe duyulduğu ifade edildi. Bildiride, Gazze'ye insani yardımların devamlı, acil şekilde, güvenli ve engelsiz bir şekilde ulaştırılabilmesi için koridor oluşturma ve saldırılara periyodik olarak ara verilmesi çağrısı da yer aldı. AB üyesi ülkeler arasında İsrail ve Filistin arasındaki çatışma konusundaki görüş farklılıkları ve farklı hassasiyetler nedeniyle zorlu müzakerelerle kabul edilebilen bildiri, uluslararası bir barış konferansı düzenlenmesi fikrine de destek verdi.