Hamas'ın 7 Ekim günü İsrail'e düzenlediği Aksa Tufanı operasyonundan yeni görüntüler geldi. Gazze Şeridi'nin yakınında bulunan Kissufim askeri bölgesine baskın yapan Hamas üyelerinin, İsrailli çok sayıda askeri rehin aldığı görüntüler ortaya çıktı.

Kassam Tugayları, Kissufim'de bir grup İsrail askerini esir aldı! İşte o görüntüler

Hamas'ın silahlı kanadı El Kassam Tugayları'nın İsrail'e düzenlediği Aksa Tufanı operasyonuna ilişkin yeni görüntüler yayınlandı. Görüntülerde, Hamas üyelerinin Kissufim askeri üssüne baskın yaptığı ve İsrailli askerleri esir aldığı görüldü.

ASKERİ ÜSSE SIZDILAR

Hamas, 7 Ekim sabahı İsrail'e başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonundan yeni görüntüler paylaştı. Gazze Şeridi'nden İsrail'e sızan Hamas üyeleri, Kissufim askeri üssüne baskın yaptı.

İSRAİL ASKERLERİNİ ESİR ALDILAR

Vücut kamerasından çekilen görüntülerde, üsse baskın yapan Hamas üyelerinin, bazı İsrail askerlerini öldürdüğü, bazı askerleri ise esir aldığı görüldü.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

İSRAİL'DE 1200, GAZZE'DE İSE 1100 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1100 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 339 kişinin yaralandığını duyurmuştu.