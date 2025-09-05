Haberler

Kassam Tugayları, İsrailli Esir Guy Dalal'ın Görüntülerini Yayınladı

Güncelleme:
Kassam Tugayları, Gazze'deki araç içinde kaydedilen görüntülerde İsrailli esir Guy Dalal'ın yaşadıkları zorlukları anlattığı bir video paylaştı. Dalal, su, yiyecek, gaz ve elektrik sıkıntılarından bahsetti.

KASSAM Tugayları, İsrailli esirlerden Guy Dalal'ın Gazze'de araç içinde çekilmiş görüntülerini ilk kez yayınladı.

Kassam Tugaylarının yayınladığı videoda, İsrailli esirlerden Guy Dalal, esirlerin yaşadıklarını ilişkin açıklamada bulundu. Dalal, araç içinde çekilmiş görüntülerinde, "Ben, diğer esirler ve Gazze'deki 2 milyon kişi her gün bu zorluklarla boğuşuyoruz. Su yok, yiyecek yok, gaz yok, elektrik yok" ifadelerini kullandı.

