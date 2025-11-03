Kartellere karşı savaş çağrısı yapan belediye başkanı öldürüldü

Meksika'nın batısındaki Michoacan eyaletinin Uruapan kentinde belediye başkanlığı yapan Carlos Manzo cumartesi günü katıldığı halka açık bir mum yakma etkinliğinde öldürüldü.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Michoacan Başsavcısı Carlos Torres Piña, akşam 8 sularında kent merkezinde silahlı saldırıya uğrayan 40 yaşındaki siyasetçinin kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini duyurdu. Yetkililer henüz saldırının gerekçesini belirleyemedi.

SALDIRGANLARDAN BİRİ ÖLDÜRÜLDÜ

Michoacan Valisi Alfredo Ramírez Bedolla, saldırganlardan birinin öldürüldüğünü, iki kişinin de gözaltına alındığını bildirdi.

KARTELLERE KARŞI SAVAŞ ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Manzo, uyuşturucu kaçakçılarıyla mücadele için Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'dan daha fazla kaynak ayrılmasını defalarca isteyerek dikkat çekmişti. Önceki aylarda Meksika lideri Sheinbaum, sivillere saldıran suçluların öldürülmesi için polise çağrı yapan Manzo'yu eleştirmişti.

HAYATININ TEHLİKEDE OLDUĞUNU SÖYLÜYORDU

Eskiden Sheinbaum'un partisinde siyaset yapan Manzo, 2024'te bağımsız aday olarak seçilmişti. Manzo, son aylarda kendi hayatının tehlikede olduğunu vurgulayan videolar çekiyordu. Geçen sene e bir gazeteci, Manzo'yla röportaj yaptıktan hemen sonra vurularak öldürülmüştü.