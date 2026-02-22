Gazeteci Cüneyt Özdemir, kartel liderinin öldürülmesinin ardından çatışmaların yaşandığı Meksika'da mahsur kaldı

Meksika'da ülkenin en büyük suç örgütlerinden Jalisco Yeni Nesil Karteli'ne (CJNG) büyük darbe vuruldu. Dünyanın en çok aranan uyuşturucu kaçakçılarından biri olan CJNG lideri "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera, düzenlenen askeri operasyonda öldürüldü. Meksika basını, El Mencho'nun Jalisco eyaletinde yer alan Tapalpa şehrinde düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildiğini aktardı.

BİRÇOK KENTTE ARAÇLAR ATEŞE VERİLDİ

Operasyonun ardından Jalisco ve diğer eyaletlerde çok sayıda aracı ateşe veren kartel üyeleri, güvenlik güçleri ile çatışmaya girdi. Guadalajara Uluslararası Havalimanı'nda da silah seslerinin yükseldiği bildirildi. Yerel kaynaklar, CJNG üyelerinin havalimanına baskın düzenlediğini ve güvenlik güçleri ile çatışmaya girdiğini bildirdi. Sosyal medyada havalimanından paylaşılan görüntülerde çok sayıda insanın panik içinde kaçtığı görüldü.

CÜNEYT ÖZDEMİR MAHSUR KALDI

Öte yandan tatil için Meksika'ya giden gazeteci Cüneyt Özdemir, güvenlik güçleri ile kartel üyeleri arasında devam eden çatışmalar nedeniyle ülkede mahsur kaldığını duyurdu. Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "3 günlüğüne Meksika'ya tatile geldik ve Kartel ile Ordu çatışması arasında mahsur kaldık. Otel dışında barikatlar kurulmuş, araçlar yakılmış, havaalanı yolu kapanmış durumda... Meksika Büyükelçiliğimiz ile irtibat halindeyiz" ifadelerini kullandı.

CANLI YAYIN YAPTI

Bu paylaşımı yaptıktan sonra Puerto Vallarta'da bulunduğu otelden canlı yayın yapan Özdemir, ailesiyle birlikte ülkeye tatile geldiklerini, otelden çıkmak üzere oldukları sırada ise bir haber geldiğini ve "dışarı çıkmayın" dendiğini anlattı. Meksika'da yaşananların ülkenin yüzde 75'ini etkilediğini, havaalanlarına ve otellere baskınlar gerçekleştirildiğini ifade eden Özdemir, kartelin "Saat 2'den sonra sokakta kim olursa öldüreceğiz" şeklinde bir bildiri yayınladığını kaydetti. Tüm uçuşların iptal olduğunu ve Türkiye'nin Meksika Büyükelçiliği ile iletişim halinde olduğunu belirten Özdemir, "Meksika çok gergin ama biz burada güvendeyiz" dedi.

