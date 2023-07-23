Kars'ta Hz. Hüseyin'in şehit edilen bebeği Ali Asgar için matem programı düzenlendi
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Muharrem ayı etkinlikleri çerçevesinde Hz. Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilen 6 aylık bebeği Ali Asgar için düzenlenen matem programda dualar edildi ve Ali Asgar'ın anısına Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Kars Ehlibeyt Alimleri Birliği Genel Başkanı Seyyid Ahmet Erdem, 'Muharrem ayı peygamberimizin ve ehlibeytinin yas ve matem ayıdır' dedi. Program daha sonra yapılan konuşmaların ardından sona erdi.
Kars'ta Hz. Hüseyin'in şehit edilen bebeği Ali Asgar için matem programı düzenlendi.
Muharrem ayı etkinlikleri çerçevesinde Hz. Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilen 6 aylık bebeği Ali Asgar için düzenlenen matem programda dualar edildi ve Ali Asgar'ın anısına Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu.
Kars'ta düzenlenen program, İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.
Kars Ehlibeyt Alimleri Birliği Genel Başkanı Seyyid Ahmet Erdem, "Muharrem ayı peygamberimizin ve ehlibeytinin yas ve matem ayıdır" dedi.
Program daha sonra yapılan konuşmaların ardından sona erdi. - KARS