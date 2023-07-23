Kars'ta Hz. Hüseyin'in şehit edilen bebeği Ali Asgar için matem programı düzenlendi

Muharrem ayı etkinlikleri çerçevesinde Hz. Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilen 6 aylık bebeği Ali Asgar için düzenlenen matem programda dualar edildi ve Ali Asgar'ın anısına Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Kars Ehlibeyt Alimleri Birliği Genel Başkanı Seyyid Ahmet Erdem, 'Muharrem ayı peygamberimizin ve ehlibeytinin yas ve matem ayıdır' dedi. Program daha sonra yapılan konuşmaların ardından sona erdi.