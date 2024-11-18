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Karnında 300 tarantula ile yakalanan yolcu tutuklandı

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Peru'daki bir havaalanında, güvenlik kontrolleri sırasında karnında şüpheli bir şişkinlik fark edilen bir Güney Kore uyruklu yolcu, vücuduna sardığı 300 tarantula ve onlarca tehlikeli böcek ile yakalandı. Yapılan incelemeler sonucunda, yolcunun kazağının altında çeşitli tehlikeli hayvanlar taşıdığı ortaya çıktı. Yolcu, hayvan kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklandı.

Peru'daki bir havaalanı, daha önce eşine rastlanmamış bir olaya sahne oldu. Güvenlik kontrolleri sırasında karnında şüpheli bir şişkinlik fark edilen yolcunun vücuduna 300 tarantula ve onlarca tehlikeli böcek sardığı ortaya çıktı.

300 TARANTULA VE ONLARCA TEHLİKELİ BÖCEK

Peru'nun başkenti Lima'da bulunan Jorge Chavez Uluslararası Havalimanı'nda, Güney Kore uyruklu bir yolcunun güvenlik kontrolünden geçerken karnındaki anormal şişlik, görevlilerin dikkatini çekti. İncelemeler sonucunda, şüpheli yolcunun kazağının altında çeşitli tehlikeli hayvanlar taşıdığı ortaya çıktı. Havalimanı polisi, yolcunun karnına sardığı özel torbaların içinde 300 tarantula, yaklaşık 100 kırkayak ve dokuz adet mermi karıncası buldu. Hayvanların, küçük plastik torbalar içerisinde vücuda sarılarak taşındığı belirlendi. Peru Ulusal Ormancılık ve Yaban Hayatı Servisi'nden biyolog Pilar Ayala, ele geçirilen hayvanların tümünün koruma altına alındığını ve hayvan kaçakçılığına karşı sıkı önlemler aldıklarını belirtti.

HAYVAN KAÇAKÇISI TUTUKLANDI

Yolcunun hayvan kaçakçısı olduğu ve tehlikeli hayvanları yasa dışı yollarla ülkeye sokmaya çalıştığı tespit edilen yolcu gözaltına alındı. Ayala, hayvanların küçük fermuarlı poşetlerde ve filtre kağıtlarıyla kaplanarak taşındığını, yolcunun vücudunun etrafına iki kuşakla sabitlendiğini belirtti.

Karnında 300 tarantula ile yakalanan yolcu tutuklandı
Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Dünya
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